Para solucionar problemática de salud en las cárceles, se necesita voluntad política: Jorge Carmona

Medellín

El defensor de derechos humanos de la población carcelaria en Antioquia Jorge Carmona se pronunció sobre el fallo de la Cortes Constitucional que ordena “adoptar medidas sanitarias urgentes en establecimientos carcelarios, penitenciarios y centros de detención transitoria de Antioquia y Santander por brotes de tuberculosis”, el líder social manifestó que para una solución a esta problemática se requiere voluntad política.

El también integrante de la Veeduría Nacional Penitenciaria recalcó que el hacinamiento es quizás la principal causa para que se propaguen las enfermedades como tuberculosis, VIH, entre otras.

“Que mientras que el hacinamiento que hay en la ciudad de Medellín persista y la negligencia institucional sea tan fuerte, la tuberculosis no se va a acabar así. Por más que la corte se pronuncie, mientras que no exista una cárcel solamente para sindicados y que los atiendan con dignidad, esto no va a cambiar, porque lo que están haciendo son paseos de la muerte. Y si no, pues, se averigüen en el hospital La María cuántas personas hay de centros carcelarios con tuberculosis y con enfermedades graves, que los sacan cuando ya se van a morir, porque ya no hay nada más que hacer, como que se mueran en el hospital, pues, la situación es gravísima”, recalcó.

El señor Carmona, además, recordó que las autoridades encargadas de los detenidos en Antioquia no han aportado soluciones de fondo para evitar la problemática generada por la tuberculosis y otras enfermedades, que por el contrario “realizaron pañitos de agua tibia” y solo hubo traslados.

“Entonces comenzaban las personas a sufrir tuberculosis e inmediatamente contaminaban al resto, porque si les estoy hablando de que la estación de policía es para 80, pero hay 484 personas en su interior, no tiene que ser uno ni mago ni médico ni nada para entender que rápidamente los demás se iban a contagiar y para evitar ese tipo de contagios masivos, lo que empezaron a hacer fue mover gente contagiada para otras estaciones de policía y así lo fueron rotando por las 19 o 20 estaciones de policía que tiene el área metropolitana y así se fueron contaminando todos”, agregó.

Recalca que la sentencia de la alta corte se da ante sus constantes denuncias y requerimientos de la veeduría para que se tomen acciones urgentes.