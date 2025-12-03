Investigan la muerte de un interno en la cárcel de Pedregal; se presume negligencia institucional

Medellín

El defensor de derechos humanos de la población carcelaria en Antioquia, Jorge Carmona, denunció que un interno de la cárcel Pedregal de Medellín falleció, al parecer, por falta de atención médica oportuna.

Según el integrante de la Veeduría Penitenciaria Nacional y Corporación Jesús María Valle Jaramillo, la situación que terminó en el fallecimiento de Elbert Ocho Gómez, de 56 años, del patio 8, ocurrió el primero de diciembre de 2025. Según el líder social, la víctima solicitó atención médica en tres ocasiones y no fue llevada de manera oportuna a un centro médico.

“Que según denuncia que llega a la Veeduría Penitenciaria Nacional por los mismos internos de la cárcel Pedregal, manifiestan que desde el 1 de diciembre suplicó, imploró para que lo sacaran a la sanidad o a un centro hospitalario porque se sentía muy mal; dicen que venía con afectaciones a la salud hace muchísimo tiempo, pero que no le hacían nada. El 1 de diciembre manifiestan los mismos internos que en tres ocasiones en el día pidió ser llevado a sanidad, lo llevaban y lo devolvían porque no tenía nada y en la tarde noche del 1 de diciembre le colocaron una inyección y finalmente fallece en el patio 8 en la celda”.

Según el reporte del señor Carmona, la víctima habría muerto, al parecer, por un paro cardiorrespiratorio. Finalmente, el veedor solicitó a las autoridades competentes iniciar una investigación para determinar si hubo o no negligencia de los funcionarios de la cárcel en el fallecimiento del interno.