Antioquia: tres capturados y recuperación de camión con 29 motos en operativo

Antioquia

El procedimiento se llevó a cabo hoy, jueves 11 de diciembre, en horas de la madrugada, en la vía La Pintada- Medellín, sector Versalles, tras recibir información sobre el hurto de un camión de carga. De inmediato se activó el plan de redacción, lo que permitió localizar y recuperar el camión y la mercancía: un total de 29 motocicletas.

Durante la acción fueron capturadas tres personas presuntamente involucradas, una de ellas con antecedentes por homicidio, tráfico o porte de armas y fuga de presos. La Policía también incautó varios equipos usados para interferir comunicaciones, entre ellos inhibidores de señal y dispositivos localizadores.

Este operativo se da en un contexto donde Antioquia concentra alrededor 18% de los robos de vehículos en Colombia, siendo uno de los departamentos con mayor incidencia de este delito a nivel nacional, solo detrás de Bogotá y sus municipios vecinos.

Medidas y estrategias policiales contra el hurto de vehículos

Frente a este panorama, la Policía Nacional ha intensificado varias acciones tácticas y estratégicas para reducir la incidencia del hurto de vehículos en el departamento y en todo el país:

Operativo de inteligencia y reacción inmediata , como el realizado en La Pintada-Medellín, que permiten interceptar vehículos hurtados y capturar a presuntos responsables.

, como el realizado en La Pintada-Medellín, que permiten interceptar vehículos hurtados y capturar a presuntos responsables. Coordinación interinstitucional , articulando acciones con la Fiscalía General de la Nación para fortalecer las fases de investigación y judicialización de bandas dedicadas a este delito.

, articulando acciones con la Fiscalía General de la Nación para fortalecer las fases de investigación y judicialización de bandas dedicadas a este delito. Implementación de patrullajes focalizados , tanto en corredores viales estratégicos como en zonas urbanas con mayor incidencia delictiva.

, tanto en corredores viales estratégicos como en zonas urbanas con mayor incidencia delictiva. Uso de herramientas tecnológicas, especialmente sisemas de vigilancia con cámaras de reconocimiento de placas (LPR) y monitoreo en tiempo real que facilite el reconocimiento de vehículos robados. En Antioquia, por ejemplo, la integración de más de 3 mil setescientas cámaras en el Nodo de Seguridad Departamental ha fortalecido la supervisión de 124 municipios.

Con este resultado operativo, la Policía Nacional reafirma el impacto de las estrategias que actualmente ejecuta en Antioquia para enfrentar el hurto de vehículos y la piratería terrestre, un delito que mantiene cifras altas en el departamento y que exige acciones sostenidas.

La recuperación del camión y las 29 motocicletas, sumada la captura de tres presuntos responsables, mantiene la insistencia de fortalecer los operativos durante la temporada decembrina, periodo en el que tradicionalmente aumentan los desplazamientos y la carga en carretera.