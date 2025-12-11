Ciclovía nocturna HOY en Bogotá: estas son las vías cerradas y el horario completo de la jornada
Llega uno de los eventos más esperados de diciembre en Bogotá. Si va en carro, consulte los cierres para evitar trancones y demoras.
“Ciclovía nocturna, noche viva”, es el eslogan que escogió la Alcaldía Mayor de Bogotá para la edición número 48 del popular evento que reúne a las familias capitalinas en torno al disfrute de la Navidad, el deporte y las prácticas sostenibles.
Para la actividad, se tendrán habilitados 95,16 kilómetros de vías en toda la ciudad, por las cuales se espera se desplacen cerca de 2,5 millones de asistentes. En ese sentido, se espera que la noche de este jueves 11 de diciembre de 2025 tenga una amplia afluencia de público en varios sectores de la capital.
Así las cosas, si planea desplazarse en carro o moto durante la jornada, vale la pena salir preparado con la información de las vías que estarán cerradas para así evitar trancones, largas esperas e incomodidades en general.
Ciclovía nocturna: ¿Cuáles son los cierres viales?
La ciclovía nocturna tendrá los siguientes tramos habilitados exclusivamente para ciudadanos en bicicleta o a pie:
- Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá
- Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá
- Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15
- Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I
- Calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50
- Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá
- Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170
- Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127
- Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur
- Carrera 15 entre calle 72 y calle 127
- Carrera 9 entre calle 116 y calle 170
- Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116
Tome nota de los sectores que estarán disponibles para la actividad, puesto que no podrá desplazarse en carro ni moto por los mismos entre las 6:00 p. m. y las 12 de la medianoche de este jueves 11 de diciembre de 2025.
🔴En VIVO: así está la movilidad durante la Ciclovía Nocturna en Bogotá
- 5:30 p. m. | Comienza la jornada de Ciclovía Nocturna con los desvíos y cierres anunciados en 12 sectores de Bogotá:
- 6:00 p. m. | Estos son algunos de los desvíos habilitados por los cierres viales de la Ciclovía Nocturna sobre la carrera 15:
¿Qué otras actividades tendrá la ciclovía nocturna?
Además de los sectores habilitados para el tránsito en bicicleta, la Alcaldía preparó, de la mano del IDRD, varias actividades adicionales para el disfrute de los asistentes.
Entre estas se encuentran las estaciones de actividad física para la familia, que funcionarán durante el evento, entre las 7 y las 11 de la noche, en las siguientes ubicaciones:
- Carrera 6 con calle 22 Sur
- Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)
- Avenida Boyacá con avenida de las Américas
- Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)
- Avenida Boyacá con calle 134
Adicionalmente, se tiene planeado un “Bici-Karaoke” para amenizar la jornada con música y recreación. Esta activación contará con dos recorridos:
- Recorrido 1: salida en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación) a las 7:00 p. m., avanzando hacia la carrera 7.ª y finalizando en el Parque Nacional.
- Recorrido 2: inicia en el Parque El Virrey, recorre la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al Parque Nacional.