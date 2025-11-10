Nueva modalidad de robo en Bogotá, pilas con los espejos y los trancones

Una nueva modalidad de robo tiene en alerta a los conductores en Bogotá. En los últimos días, se han reportado varios casos en los que delincuentes aprovechan los trancones para hurtar las pertenencias de los conductores y ocupantes del vehículo, situación que ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes han denunciado que estos hechos ocurren a plena luz del día y en zonas de alta congestión vehicular.

De acuerdo a los testigos y videos que han captado los sucesos, sujetos montando bicicleta golpean levemente los espejos de los vehículos con el único objetivo de que el conductor baje la ventana para acomodarlo nuevamente, sin embargo, la estrategia de los malandros es que en cuanto ocurra esto, se acerca una motocicleta para robarles las pertenencias, dejando al conductor expuesto y sin tiempo para reaccionar; este tipo de hurtos se ha vuelto el pan de cada día en vías principales y semáforos concurridos del norte y occidente de la capital del país.

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguraron que están reforzando los patrullajes en puntos críticos y hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso similar. Además, recomiendan mantener los vidrios arriba en los trancones, evitar distracciones y, si es posible, instalar seguros o anclajes adicionales en los espejos retrovisores. La alerta está encendida: los conductores deben estar más atentos que nunca para no caer en esta nueva modalidad de robo.

¿Cuáles son las cifras de hurtos en Bogotá durante 2025?

En los primeros seis meses de 2025, Bogotá acumuló 66.560 denuncias por hurtos comunes, lo que representa una caída del 16,5 % frente al mismo periodo de 2024 (79.749 casos). De forma más específica, el hurto a comercio pasó de 5.993 denuncias a 3.610 (−39 %), el hurto a residencias bajó de 3.180 a 2.528 casos (−20 %) y el hurto de automotores cayó de 2.213 a 1.363 denuncias (−38 %).

No obstante, la modalidad de hurto a personas presenta un panorama distinto. Entre enero y agosto de 2025 se reportaron 86.931 casos de hurto a personas en la ciudad, lo que implica un promedio de más de 14 robos cada hora. Además, en los primeros dos meses del año, se registraron 19.870 hurtos a personas, siendo las localidades de Suba (2.195), Engativá (2.022) y Teusaquillo (1.830) las más afectadas.

¿Cuáles son los sectores de la capital donde se presentan estos hechos?

En los primeros dos meses de 2025 (enero-febrero) se registraron 19.870 casos de hurto a personas en Bogotá. Las localidades con mayor incidencia fueron Suba con 2.195 casos, Engativá con 2.022 casos y Teusaquillo con 1.830 casos, lo que entre las tres suma el 31,4 % del total en ese periodo.

Respecto al hurto de automotores entre enero y mayo de 2025, se registraron 1.147 vehículos robados, de los cuales el 43 % se concentró en tres localidades: Kennedy con 222 casos, Puente Aranda con 146 y Engativá con 126.