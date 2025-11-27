Nuevos cierres viales en Bogotá por la construcción de la Troncal de la Carrera 68
Los cierres comienzan a partir de este viernes 28 de noviembre y se prolongarán por los próximos 6 meses.
Bogotá D.C
Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunciaron nuevos cierres viales por la construcción de la troncal de Transmilenio de la Avenida 68, específicamente del grupo 8.
Los cierres conciernan un carril de cada sentido de la Calle 100 entre carrera 49 y 65, que de acuerdo con el contratista encargado de la obra, comenzarán a partir de este viernes 28 de diciembre y se prolongará durante los próximos 6 meses.
Plan de Manejo de Tránsito:
Para garantizar la movilidad en el sector, el Distrito implementa el siguiente Plan de Manejo de Tránsito:
Para vehículos particulares
- Los usuarios que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Occidente – Oriente podrán tomar la carrera 64 al Sur, calle 97 al Oriente, carrera 57 al Norte, Av. Suba al Norte y carrera 54 al Norte hasta empalmar con la Av. Calle 100 para continuar con su recorrido habitual al Oriente (Mapa 2 – flecha roja).
- Los usuarios que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Oriente – Occidente podrán tomar la carrera 53 al Norte, calle 103B al Occidente, transversal 54 al Norte, calle 104 al Occidente y carrera 63 al Sur hasta empalmar con la Av. Calle 100 para continuar con su recorrido habitual al Occidente (Mapa 2 – flecha azul).
- Los usuarios que transitan por la Av. Suba en sentido Sur - Norte y desean tomar la Av. Calle 100 al Oriente deberán tomar la carrera 54 al Norte hasta la Av. Calle 100 para continuar con su recorrido habitual al Oriente (Mapa 2 – flecha azul oscuro).
- Los usuarios que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Occidente - Oriente y desean continuar al Norte, deberán tomar la carrera 64 al Norte (Mapa 2 – flecha verde).
Para el transporte público y vehículos de carga
- Las rutas de transporte público y vehículos de carga que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Occidente – Oriente deberán transitar por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor en sentido Occidente - Oriente (Mapa 3 – flecha negra).
- Las rutas de transporte público y vehículos de carga que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Oriente – Occidente deberán transitar por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor en sentido Oriente - Occidente (Mapa 3 – flecha vinotinto).
Traslado de paraderos de SITP
- Los paraderos 173A03/173B03 y 173C03 ubicados en el andén Norte de la Av. Calle 100 entre carrera 64 y carrera 65, serán trasladados temporalmente al andén Norte de la Av. Calle 100 entre carrera 62 y carrera 61 (Mapa 4).
- Los paraderos 001A00, 001B00 y 001C00 ubicados en el andén Sur de la Av. Calle 100 entre carrera 54 y carrera 53, serán unificados con los paraderos 211A00, 211B00 y 211C00 respectivamente, ubicados en el andén Sur de la Av. Calle 100 entre carrera 49 y carrera 47A (Mapa 4).
Peatones y ciclistas
Los peatones y ciclistas podrán seguir transitando con normalidad por la zonas destinadas y señalizadas para su circulación.