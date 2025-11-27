Nuevos cierres viales en Bogotá por la construcción de la Troncal de la Carrera 68

Personería de Bogotá alerta por retrasos críticos en Troncal Av. 68 y Av. Ciudad de Cali

Bogotá D.C

Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunciaron nuevos cierres viales por la construcción de la troncal de Transmilenio de la Avenida 68 , específicamente del grupo 8.

Los cierres conciernan un carril de cada sentido de la Calle 100 entre carrera 49 y 65, que de acuerdo con el contratista encargado de la obra, comenzarán a partir de este viernes 28 de diciembre y se prolongará durante los próximos 6 meses.

Plan de Manejo de Tránsito:

Para garantizar la movilidad en el sector, el Distrito implementa el siguiente Plan de Manejo de Tránsito:

Para vehículos particulares

Los usuarios que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Occidente – Oriente podrán tomar la carrera 64 al Sur, calle 97 al Oriente, carrera 57 al Norte, Av. Suba al Norte y carrera 54 al Norte hasta empalmar con la Av. Calle 100 para continuar con su recorrido habitual al Oriente (Mapa 2 – flecha roja).

Los usuarios que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Oriente – Occidente podrán tomar la carrera 53 al Norte, calle 103B al Occidente, transversal 54 al Norte, calle 104 al Occidente y carrera 63 al Sur hasta empalmar con la Av. Calle 100 para continuar con su recorrido habitual al Occidente (Mapa 2 – flecha azul).

Los usuarios que transitan por la Av. Suba en sentido Sur - Norte y desean tomar la Av. Calle 100 al Oriente deberán tomar la carrera 54 al Norte hasta la Av. Calle 100 para continuar con su recorrido habitual al Oriente (Mapa 2 – flecha azul oscuro).

Los usuarios que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Occidente - Oriente y desean continuar al Norte, deberán tomar la carrera 64 al Norte (Mapa 2 – flecha verde).

Las rutas de transporte público y vehículos de carga que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Occidente – Oriente deberán transitar por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor en sentido Occidente - Oriente (Mapa 3 – flecha negra).

Las rutas de transporte público y vehículos de carga que transitan por la Av. Calle 100 en sentido Oriente – Occidente deberán transitar por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor en sentido Oriente - Occidente (Mapa 3 – flecha vinotinto).

Traslado de paraderos de SITP





Los paraderos 173A03/173B03 y 173C03 ubicados en el andén Norte de la Av. Calle 100 entre carrera 64 y carrera 65, serán trasladados temporalmente al andén Norte de la Av. Calle 100 entre carrera 62 y carrera 61 (Mapa 4).

Los paraderos 001A00, 001B00 y 001C00 ubicados en el andén Sur de la Av. Calle 100 entre carrera 54 y carrera 53, serán unificados con los paraderos 211A00, 211B00 y 211C00 respectivamente, ubicados en el andén Sur de la Av. Calle 100 entre carrera 49 y carrera 47A (Mapa 4).

Peatones y ciclistas

Los peatones y ciclistas podrán seguir transitando con normalidad por la zonas destinadas y señalizadas para su circulación.