“La Magia de la Navidad se vive en Familia” en Salitre Mágico

Hasta el 12 de enero del 2026, Salitre Mágico presenta a sus asistentes el Festival de Navidad 2025, una experiencia diseñada para que las familias vivan lo bello de esta época tan especial. Bajo el concepto “La Magia de la Navidad se vive en Familia”, el parque se transforma en un universo de luces, color, atracciones y espectáculos pensados para reconectar a padres e hijos y crear recuerdos inolvidables.

Durante la temporada, los visitantes podrán disfrutar de las icónicas atracciones del parque ambientadas para la ocasión y un recorrido lleno de escenarios temáticos con nieve artificial, personajes navideños y shows nocturnos. “Queremos que las familias vuelvan a sentir esa ilusión que solo se vive cuando estamos juntos. La Navidad es unión, emoción y recuerdos, y en Salitre Mágico nos esforzamos por crear un espacio donde esa magia realmente cobra vida”, dice Néstor Bermúdez, director general del parque.

Cortesía: Ricardo Bedoya - Festival de Navidad Salitre Mágico Ampliar

Durante el Festival de Navidad los visitantes podrán participar de actividades como asar masmelos, decorar galletas y hacer su propio muñeco de nieve, actividades pensadas para revivir la magia de diciembre y promover encuentros intergeneracionales. El parque estará abierto hasta a las 9 p.m. sólo hasta el 25 de diciembre. Luego de esta fecha, finalizando el 12 de enero, cerrará las 7:30 p.m. para que las familias continúen disfrutando de la magia navideña.

Adicionalmente, el parque ha reforzado todas las medidas de operación, logística y seguridad para garantizar que las familias disfruten de una experiencia tranquila y segura durante su visita. El objetivo es convertir el Festival de Navidad de Salitre Mágico en el plan imperdible de la temporada para quienes buscan vivir momentos especiales sin salir de la ciudad. Más información en la página web del parque y sus redes sociales.