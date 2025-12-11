Bavaria abre convocatoria para hacer prácticas remuneradas: Pagan más de 2 millones de pesos

Finalizando año y empezando uno nuevo, muchos estudiantes que están terminando sus carreras profesionales se encuentran en la búsqueda de empresas con reconocimiento donde puedan hacer sus prácticas laborales.

Lea también: El FNA abre convocatoria del programa de prácticas remuneradas: Pagan más de 2 millones de pesos

Bavaria, es una de las empresas más legendarias en el país dedicada a la producción de bebidas, anunció que tiene abierta una convocatoria, para que 44 jóvenes tengan la oportunidad de iniciar su vida laboral en esta compañía.

Estos puestos de trabajo se inscriben en el programa “Generación Creators” nombre que se le dio al programa de reclutamiento de talentos en Bavaria.

El objetivo es que los universitarios lleven a la práctica su formación académica, al tiempo que abonan terreno para su hoja de vida o, inclusive, para quedar enganchados en esta compañía.

Le puede interesar: Bavaria firma alianza con la CAF para impulsar la inclusión financiera y digitalización de pequeños

Áreas de prácticas:

Las experiencias de trabajo que podrán tener los jóvenes recién egresados están en diferentes áreas como:

Comunicaciones

Ventas

Compras

Finanzas

Logística

Marketing

Estrategia

Producción

Talento

Sostenibilidad

¿Quiénes pueden postularse?

Podrán postularse estudiantes mayores de edad que estén en el último o penúltimo semestre de su formación académica.

Los jóvenes podrán potenciar su crecimiento profesional a través de la experiencia en varias áreas relacionadas con la operación de Bavaria en todo el país.

¿Cuánto pagan las prácticas?

Los jóvenes aspirantes tendrán un contrato de aprendizaje y, además, recibirá un auxilio económico. Por lo tanto, podrán recibir 2.350.000 pesos.

Más información: ¡Trabajo sí hay! 190 vacantes Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo: Buscan técnicos y más

¿Cuándo empiezan las prácticas?

Los seleccionados tendrán un contrato de acuerdo con las disposiciones de cada universidad.

¿Cómo inscribirse a las prácticas?

Los interesados podrán inscribirse a través de la página web https://www.bavaria.co/talento/practicantes

Una vez en el sitio deberán completar un formulario que está disponible en dicha web.

Fecha de cierre:

Los profesionales interesados en esta convocatoria podrán inscribirse desde ya, hasta el próximo 14 de marzo. Las oportunidades estarán distribuidas en distintas sedes y plantas del país, donde Bavaria desarrolla sus operaciones industriales y comerciales. La primera etapa que inicia en febrero de 2026 está dirigida a estudiantes de último o penúltimo semestre, mayores de edad, cuyas universidades tengan convenio de prácticas o modalidad de contrato de aprendizaje.

Lea también: ¿Busca prácticas laborales? Alcaldía de Bogotá oferta más de 300 cupos en 25 entidades del distrito

El proceso de selección en Bavaria está estructurado en seis fases sucesivas, diseñadas para evaluar el perfil académico, las competencias profesionales y el potencial de liderazgo de los estudiantes. La primera fase corresponde a la inscripción en la plataforma oficial de Bavaria, luego se realizan pruebas de habilidades, análisis de competencias y actividades diseñadas para medir la afinidad del candidato con la cultura organizacional.

Posteriormente, avanzarán a espacios de interacción directa con equipos de talento humano y líderes de áreas específicas. Finalmente habrá una entrevista de panel donde estará el presidente de Bavaria y los vicepresidentes de diferentes unidades estratégicas, esto con el fin de lograr elegir a los practicantes idóneas para la empresa.