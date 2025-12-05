Educación

El FNA abre convocatoria del programa de prácticas remuneradas: Pagan más de 2 millones de pesos

La convocatoria del programa "Los + NOTAbles FNA" estará abierta hasta el 09 de diciembre. Conozca todo lo que debe saber para aplicar a este programa

El FNA abre convocatoria del programa de prácticas remuneradas: Pagan más de 2 millones

El FNA abre convocatoria del programa de prácticas remuneradas: Pagan más de 2 millones

Con este programa, el Fondo Nacional del Ahoro (FNA) impulsa la empleabilidad juvenil al brindar experiencia laboral real, acompañamiento especializado y formación en entornos de alto desempeño. La estrategia busca fortalecer el talento joven y promover la vinculación al sector público desde escenarios de excelencia.

¿En qué consiste el programa ‘Los + NOTAbles FNA’?

“Los + NOTAbles FNA” permite que los estudiantes se integren a áreas misionales, estratégicas, de apoyo y de soporte, donde participarán en la elaboración de documentos, coordinación de tareas, análisis de información y apoyo administrativo bajo la orientación de equipos técnicos con amplia trayectoria.

La práctica se desarrolla bajo el esquema de práctica laboral, conforme a la Ley 1780 de 2016, la Resolución 3546 de 2018 del Ministerio del Trabajo y demás normas vigentes. Es presencial, remunerada y válida como requisito de grado. “En el FNA creemos en la juventud colombiana, en su talento y en su capacidad de transformar el país. ‘Los + NOTAbles FNA’ es nuestra forma de abrirles la puerta para que comiencen a escribir sus historias profesionales con excelencia y propósito”, dijo Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.

Así funcional el apoyo económico:

Los jóvenes seleccionados recibirán un apoyo económico mensual de $2’500.000=, además de prestaciones sociales, mediante un contrato especial a término fijo. La vinculación se realizará en Bogotá D.C., con una duración de hasta seis meses (o según lo establecido por cada institución educativa).

Oferta académica:

La quinta convocatoria está dirigida a estudiantes de:

  • Administración Financiera
  • Administración de Empresas
  • Arquitectura
  • Comunicación Social
  • Contaduría Pública
  • Derecho
  • Diseño Gráfico
  • Economía
  • Finanzas y Negocios Internacionales
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Civil
  • Mercadeo y Publicidad

La diversidad de perfiles fortalece el carácter multidisciplinario del FNA y aporta nuevas perspectivas a los procesos internos.

El programa está dirigido a estudiantes de las siguientes áreas:

Esta variedad académica garantiza una participación multidisciplinaria que enriquece los procesos internos y aporta nuevas perspectivas a la entidad.

Cronograma oficial de la convocatoria 2026-1

  • Inicio de convocatoria: 25 de noviembre de 2025
  • Periodo de inscripciones: 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2025
  • Validación de documentos y proceso de selección: 9 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026
  • Publicación de resultados: 16 de enero de 2026
  • Inicio de vinculación: A partir del 19 de enero de 2026

Proceso de selección:

Los aspirantes deberán completar las etapas de selección, que incluyen:

  • Revisión del cumplimiento de requisitos.
  • Prueba de conocimiento, evaluación de habilidades blandas y pruebas psicométricas.
  • Entrevista final.

Inscripciones y más información:

Los interesados deberán verificar los requisitos de inscripción, el proceso de calificación y los lineamientos de la nueva reforma laboral consultando la resolución disponible en:

www.fna.gov.co/losmasnotables

Para dudas o inquietudes, la entidad habilitó el siguiente correo: losmasnotables@fna.gov.co

