Micheloab Ultra, la cerveza de Bavaria que patrocina el MVP del Mundial 2026

En un momento clave para la conversación global del fútbol, Michelob Ultra, cerveza premium del portafolio de Bavaria, anunció su llegada como patrocinador oficial de la FIFA World Cup 2026™. La alianza, presentada durante el sorteo de los grupos del Mundial, refuerza la estrategia de la marca de consolidar su presencia en los eventos deportivos más relevantes del planeta.

La Copa del Mundo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, será la primera en contar con 48 selecciones, un formato ampliado que incrementará el espectáculo y transformará la experiencia de los aficionados.

Como antesala de este patrocinio, la marca presentó el Grupo M, una plataforma simbólica creada para reconocer a los hinchas y darles un espacio propio dentro de la conversación mundialista. Aunque no compite dentro del torneo, este “grupo extra” fue introducido durante el sorteo a través de activaciones en tiempo real, piezas digitales y mensajes integrados al evento, generando sorpresa en redes y convirtiéndose rápidamente en uno de los temas más comentados del día.

El Grupo M funcionará como punto de encuentro para los aficionados, destacando su rol protagónico en el Mundial y habilitando experiencias diferenciadas. En esta línea, Michelob Ultra activará Superior Access, una propuesta premium que permitirá a los colombianos vivir el torneo desde una perspectiva privilegiada. La iniciativa incluye acceso a partidos, hospitalidad exclusiva y momentos diseñados para acercar a los fans a la emoción del evento deportivo más grande del mundo.

“El patrocinio es la oportunidad de acercarnos a los consumidores en el escenario deportivo más grande del mundo e invitarlos a vivir el fútbol de modo superior. Nuestro propósito es estar presentes en los momentos que unen a las personas y convertirlos en experiencias memorables. El Grupo M nace para celebrar a los hinchas y llevarlos a vivir el Mundial desde un lugar único”, afirmó Álvaro de Luna, vicepresidente de Mercadeo de Bavaria.

Como parte de su ingreso oficial a la Copa, la marca presentó también el trofeo Superior Player of the Match, que se entregará al futbolista más destacado de cada partido. Este reconocimiento, que ya ha tenido presencia en otros eventos como el Mundial de Clubes, busca exaltar el talento y la disciplina de los jugadores.

Con este anuncio, Michelob Ultra reafirma su compromiso con el fútbol internacional y proyecta una presencia sostenida en los principales torneos globales durante los próximos años.