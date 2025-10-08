¡Trabajo sí hay! 190 vacantes Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo: Buscan técnicos y más

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital de Empleo, anunció la llegada de su Unidad Móvil de Atención Laboral al centro de la capital. Esta iniciativa busca acercar las oportunidades de trabajo y formación a los ciudadanos que están en búsqueda activa de empleo.

Desde el lunes 6 hasta el sábado 11 de octubre de 2025, los bogotanos podrán acercarse a la Plazoleta de los Talentos, ubicada en la carrera Quinta #12C-40, en La Candelaria, para postularse a más de 190 vacantes laborales.

La Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo forma parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, que busca llevar los servicios de empleo a las diferentes localidades de la capital. Gracias a este modelo itinerante, las personas no necesitan desplazarse largas distancias para recibir asesoría personalizada, registrar su hoja de vida o postularse directamente a una vacante.

Estas son las vacantes disponibles para distintos perfiles

Entre las 190 vacantes disponibles, hay oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales en diversas áreas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen cargos como técnico mecánico, técnico eléctrico, ingeniero preventa, auxiliar contable, asesor comercial, operario de producción, conductor de vehículo pesado, analista de mesa de ayuda, auxiliar administrativo y enfermero profesional, entre otros.

También se ofrecen oportunidades para quienes buscan su primer empleo o desean cambiar de sector, con vacantes en call center, ventas, logística, mantenimiento y atención al cliente. Además, algunas empresas aliadas ofrecen puestos bilingües, como agente call center en inglés o portugués, presentador de juegos y almacenista bilingüe.

Servicios gratuitos y asesoría personalizada

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a servicios gratuitos de orientación laboral, asesoría para mejorar la hoja de vida y acompañamiento en procesos de selección. También se ofrecerán espacios de formación para fortalecer competencias y mejorar la empleabilidad.

La Unidad Móvil funciona como una oficina completa sobre ruedas: está equipada con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, televisor, sonido ambiental y paneles solares. Allí, los interesados podrán registrar su hoja de vida en la plataforma distrital, postularse directamente a las vacantes y recibir atención personalizada.

Requisitos para participar

Para acceder a estas oportunidades, los interesados deben llevar su hoja de vida impresa y su documento de identidad. No se requiere intermediarios ni pago de dinero para participar. La Alcaldía de Bogotá hace un llamado a la ciudadanía para que evite caer en estafas laborales y recuerde que todos los servicios de la Agencia Distrital de Empleo son completamente gratuitos.

El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m..

Más oportunidades y cursos gratuitos

Además de las vacantes disponibles, los asistentes podrán conocer la estrategia EXPERTA, una ruta de capacitación gratuita diseñada para fortalecer habilidades laborales y mejorar las posibilidades de conseguir empleo en sectores estratégicos de la ciudad.

La Agencia Distrital de Empleo recorrerá distintas localidades con esta Unidad Móvil, permitiendo que más personas puedan registrarse y participar en procesos de selección sin costo.

Para conocer el calendario de visitas, las vacantes disponibles y otros programas de formación, los interesados pueden ingresar a Portal Bogotá o seguir el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, donde se publican las convocatorias más recientes y consejos para mejorar el perfil profesional.