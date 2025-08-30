¿Busca prácticas laborales? Alcaldía de Bogotá oferta más de 300 cupos en 25 entidades del distrito
Conozca aquí cuáles son las instituciones donde puede aplicar
La página de la alcaldía, publicó que se abrieron más de 300 cupos para aquellos que deseen realizar sus prácticas con diferentes entidades pertenecientes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, estas ofertas estarán disponibles a partir del 1 de septiembre.
Se espera que, en esta ocasión, los estudiantes seleccionados inicien su práctica en el primer semestre de 2026. Esta convocatoria lleva por nombre, Parche Distrito, una estrategia que convierte las prácticas profesionales en la puerta de entrada para que los estudiantes ingresen con mayor facilidad al mundo laboral, y así, adquieran experiencia.
La iniciativa habilitará un total de 360 cupos en 25 entidades y organismos del Distrito, el objetivo principal de esta oportunidad es garantizarle a los jóvenes una vinculación transparente que estén en buscada de prácticas profesionales.
Un dato a tener en cuenta es que, no importa si la persona está haciendo un técnico, un tecnólogo o un pregrado, puede aplicar sin ningún problema.
Entidades de la Alcaldía que abrieron cupos para prácticas laborales 2025
La iniciativa Parche Distrito, buscan incentivar el trabajo, estás son las instituciones a las que puede participar:
- Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASC)
- Canal Capital.
- Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
- Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).
- Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer).
- Secretaría Distrital de Salud (SDS).
- Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).
- Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB).
- Secretaría Distrital de Planeación (SDP).
- Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).
- Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).
- Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB).
Tenga en cuenta que para aplicar, tendrá que estar cursando las siguientes carreras o que se relacionen a ello:
- Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
- Derecho.
- Ingeniería de Sistemas y Telemática.
- Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones.
- Ingeniería Industrial.
- Administración.
- Economía.
- Arquitectura o Ingeniería Civil.
- Técnicos y tecnólogos en Gestión Documental.
- Administración Documental o Archivo.
- Entre otros perfiles profesionales.
Proceso de inscripción y vinculación para realizar prácticas con el Distrito
Parche Distrito, explica que para realizar el proceso con la mayor seguridad y transparencia posible, habrá un intermediario, la agencia de empleo de Compensar (AEC). Esta entidad colaborará en la fase, inscripción, selección y evaluación, de los estudiantes:
- La preselección de los postulados: la agencia de empleo se encarga de verificar que los candidatos que postulen su hoja de vida cumplan con los requisitos mínimos que se exigen para la práctica.
- La aplicación de pruebas de personalidad: a los practicantes preseleccionados, se les aplicará una prueba de personalidad y comportamiento por parte de la agencia de empleo. El resultado será entregado por la agencia para que sirva en el proceso de selección que adelantará la entidad.
Si requiere de mayor información sobre cómo funcionará esta convocatoria, puede consultarlo aquí.
