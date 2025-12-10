Katherin Miranda denuncia falsos positivos: “Le dispararon mientras suplicaba que no lo mataran”

Colombia

En medio de una tensa moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la representante a la Cámara Katherin Miranda lanzó una de las denuncias más fuertes de los últimos años en el Congreso: la presunta ejecución de civiles por parte del Ejército y su posterior presentación como integrantes de grupos armados dados de baja en operaciones militares.

Miranda aseguró que los hechos revelan el resurgimiento de prácticas asociadas a los “falsos positivos”, crímenes por los que el Estado colombiano ha sido investigado y sancionado internacionalmente. “Ministro, esto que está pasando es absolutamente grave. Estos son falsos positivos”, afirmó.

Caso 1: la muerte de John Byron Londoño en Ituango

El primer episodio señalado por la congresista habría ocurrido el 15 de diciembre de 2024 en la vereda Paquita, del municipio de Ituango, Antioquia. Según el relato, tropas del Ejército detuvieron al civil John Byron Londoño Gutiérrez, quien se movilizaba en motocicleta, sin armas y sin antecedentes.

Miranda sostuvo que Londoño fue golpeado, amarrado y obligado a entregar información sobre un presunto integrante del Clan del Golfo, conocido como alias Jonas. Bajo coacción, el hombre condujo a los soldados hasta una vivienda donde, al mediodía, alias ‘Jonas’ abrió fuego y asesinó al soldado Ronald Estigua Pancho, para luego huir.

La representante aseguró que, tras el ataque, el subteniente Manuel Felipe Sánchez habría ordenado traer al civil capturado y pronunció la instrucción: “bajen a esa gonorrea”.

Tres soldados presuntamente le dispararon mientras este suplicaba que no lo mataran. Luego, según la denuncia, le desataron las manos, acomodaron el cadáver y le colocaron un arma para simular un combate.

Miranda agregó un detalle que calificó como prueba de la manipulación: “Al señor le faltaba el dedo pulgar izquierdo y fue justo en esa mano donde le colocaron el arma, supuestamente usada para disparar”.

También afirmó que los militares consumieron más de 2.000 municiones y varias granadas para simular un enfrentamiento.

Caso 2: un líder campesino presentado como disidente en Meta

El segundo caso denunciado ocurrió el 29 de noviembre de 2024 en la vereda San Isidro, en Vista Hermosa, Meta, durante una operación contra la estructura de alias ‘Iván Mordisco’.

El Ejército informó ese día que había muerto en combate Antonio José Dagua Gómez, supuestamente integrante de las disidencias. Sin embargo, Miranda aseguró que se trataba de un campesino, líder comunitario, sin antecedentes, quien realizaba labores cotidianas cerca de su vivienda.

Habitantes de la zona denunciaron que no hubo combate real, sino “disparos aislados”, y que el hombre habría sido ejecutado y reportado como baja en enfrentamiento.

“Esto no corresponde a operaciones militares legítimas”: Miranda

Miranda sostuvo que ambos hechos constituyen uso letal e injustificado de la fuerza, violación del Derecho Internacional Humanitario y manipulación de escenas para reportar resultados operacionales.

“Estos son falsos positivos, ministro. Esto que está pasando en el gobierno de la ‘potencia mundial de la vida’ es gravísimo”, afirmó ante los congresistas, medios de comunicación y el propio ministro.

Respuesta del ministro de Defensa

Aunque Sánchez no había intervenido en ese momento de la sesión, el jefe de la cartera ha dicho que la orden a sus tropas es que ninguna unidad militar tiene autorización para violar el DIH y que cualquier irregularidad será investigada.

La cartera suele remitir estos casos a la Justicia Penal Militar y a la Fiscalía, pero aún no se conocen pronunciamientos específicos sobre las situaciones expuestas por la congresista Katherin Miranda.

Contexto: moción de censura en medio de denuncias por bombardeos

La moción de censura contra el ministro se desarrolla en un ambiente de cuestionamientos por las recientes operaciones militares en donde hubo bombardeos a campamentos con niños, y el incremento de denuncias de uso excesivo de la fuerza en zonas rurales.