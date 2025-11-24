Cinco reintegros de militares y policías en el gobierno Petro: el mayor número en décadas

Durante la administración de Gustavo Petro, se han hecho cinco reintegros al servicio activo de oficiales retirados, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Militares, en decisiones que han generado un debate sobre la institucionalidad y la estrategia de seguridad del país.

Los reintegrados son:

General Luis Emilio Cardozo Santamaría

Cargo actual: Comandante del Ejército Nacional.

Detalles: Cardozo estaba retirado desde el 26 de agosto de 2022. Fue reincorporado por el gobierno de Petro y designado como comandante del Ejército en mayo de 2024, remplazando al general Luis Mauricio Ospina.

Trayectoria: Tiene más de 35 años de experiencia, es profesional en Ciencias Militares, ingeniero industrial, y ha ocupado cargos como comandante de la Octava División, del Comando de Ingenieros Militares, y del Comando de Aviación Asalto Aéreo.

Relevancia política: Su reintegro marca un hecho poco común: es la primera vez en la historia del Ejército colombiano que un oficial en retiro regresa para asumir el mando principal de la institución.

General Juan Miguel Huertas

Cargo: Comandante del Comando de Personal del Ejército

Detalles: El general Huertas fue retirado de la institución por orden del general Eduardo Zapateiro cuando era el comandante del Ejército a finales del gobierno del expresidente Iván Duque. Reintegrado en agosto de 2025 por orden del presidente Gustavo Petro.

Relevancia e investigaciones: El general Huertas es investigado por falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ahora por presuntos nexos con los disidencias de alias ‘Calarcá’.

General (r) William René Salamanca Ramírez

Cargo: Director General de la Policía Nacional.

Detalles: Salamanca había estado retirado y se encontraba en la reserva activa. El presidente Petro lo llamó nuevamente al servicio mediante un decreto para asumir la dirección de la Policía y luego volvió a salir a inicios del 2025.

Mayor General (r) Carlos Fernando Triana Beltrán

Cargo: Fue nombrado director general de la Policía Nacional durante 10 meses en el 2025.

General William Rincón

Cargo: Actual director de la Policía Nacional

Detalles: Salió de la institución por línea de mando con la llegada del general Carlos Triana en febrero de 2025, cuando era inspector general de la institución. Reintegrado en noviembre y designado director de la Policía Nacional.

Contexto

El reintegro de oficiales en retiro como Salamanca o Rincón, según analistas consultados es parte de una estrategia del gobierno Petro para remodelar los mandos de la fuerza pública, en momentos de alta presión por la seguridad en Colombia.

Según reportes, hay críticas por parte de algunos sectores que advierten que estas decisiones podrían generar inestabilidad institucional.

Por ejemplo, sobre la salida de Triana, Petro manifestó que hubo fallas operativas y de planificación, especialmente a raíz del ataque en Amalfi (Antioquia), donde murieron 13 policías.