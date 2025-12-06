La “Casa Estudio” de los falsos positivos en Antioquia

JUDICIAL

La confesión de la denominada ‘Casa Estudio’ se conoció en medio de la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad por ‘falsos positivos’ cometidos por antiguos integrantes de la Brigada IV en Antioquia que convocó la JEP.

Uno de los comparecientes Juan Carlos Quiroz, quien fue segundo comandantedel Batallón de Artillería N.º4, entre 2001 y 2004, confesó que se destinó una casa entre Granada y El Santuario, en Antioquia, para mantener secuestrados a habitantes de calle y personas vulnerables, que luego eran presentadas como bajas en combate.

Otro de los comparecientes en esta audiencia de reconocimiento de verdad es Andrés Mauricio Rosero, quien se desempeñó como comandante de Pelotón entre los años 2002 y 2004.

Él le contó a los magistrados de la JEP y a las víctimas cómo se montaban las escenas criminales para cumplir con las cuotas de bajas recibir beneficios en el Ejército.

La segunda parte tendrá lugar en Medellín entre el 15 y el 17 de diciembre de 2025. En este escenario, los comparecientes reconocerán hechos ocurridos en el Valle de Aburrá, el occidente y el norte de Antioquia, entre 2004 y 2007.

Durante estas audiencias, 40 antiguos integrantes de seis batallones adscritos a la IV Brigada, junto con dos terceros civiles, reconocerán ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana los asesinatos y las desapariciones forzadas de al menos 589 personas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.