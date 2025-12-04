40 exmilitares reconocerán su responsabilidad en más de 500 falsos positivos en Granada, Antioquia

Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a audiencia pública a 40 exmilitares de la Cuarta Brigada y tres civiles, quienes reconocerán su participación en falsos positivos en el municipio de Granada Oriente de Antioquia los cuales ocurrieron entre los años 2002 y 2007. En total serán dos encuentros; el primero es entre el 4 y el 6 de diciembre en la población de Granada y el otro será en Medellín entre el 15 y el 17 de diciembre de 2025.

“La JEP determinó que fue justamente en el Oriente antioqueño donde se instauró la política de facto del “conteo de cuerpos”, bajo la comandancia en la IV Brigada del general (r) Mario Montoya Uribe entre 2002 y 2003, conforme a la cual las muertes en combate se convirtieron en el principal indicador de éxito militar”.

La JEP informó que, en la primera audiencia, los exmilitares reconocerán la responsabilidad en 589 personas asesinadas y desaparecidas forzadamente y que posteriormente fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, actividad ilegal conocida como (falsos positivos). La entidad manifiesta que los 40 exmilitares integraban seis batallones.

“Frente a más de 400 víctimas interesadas en participar y que fueron convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, los imputados deberán relatar de viva voz el rol que desempeñaron dentro del plan criminal, reconocer los daños ocasionados y responder las demandas de reconocimiento de las víctimas y sus familias”.

La entidad manifiesta que Antioquia es el departamento con mayor número de ‘falsos positivos’, y los casos investigados y contrastados fueron catalogados como violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; ocurrieron en las subregiones de Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente. Agrega que de 589 personas que fueron asesinadas, 228 de ellas fueron desaparecidas forzadamente y 41 torturadas.

La sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 50 comparecientes, entre ellos generales y soldados, quienes fueron seleccionados como máximos responsables.

“De ese total, 42 reconocieron por escrito su responsabilidad ante la JEP, aceptando su participación en los crímenes y comprometiéndose a contribuir con el reconocimiento pleno de lo ocurrido, el esclarecimiento de la verdad, la realización de acciones para restituir los derechos de las víctimas y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”.

De otro lado, se informó que dos generales, entre ellos Mario Montoya Uribe, y tres tenientes coroneles manifestaron no reconocer su responsabilidad pese a las pruebas, por lo que sus casos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá y, si son acusados formalmente, enfrentarán un juicio adversarial.