Por presuntos nexos de general del ejercito con alias Calarcá, MinDefensa ordena investigación

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez ordenó una investigación rigurosa interna sobre los presuntos nexos entre disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá y altos funcionarios, incluido el general Juan Miguel Huertas, y anunció trabajo coordinado con la inteligencia y la Fiscalía.

“Bajo ese principio inquebrantable, reafirmo que el Ministerio de Defensa Nacional no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector, aseguró el ministro en su cuenta de X.

El jefe de la cartera de Defensa, aseguró que las investigaciones se realizarán en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia y que todo lo que requiera la Fiscalía será dispuesto para acelerar la investigación.

De otro lado, el ministro de Defensa calificó a alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ como criminales, y aseguró que son personas de alta peligrosidad que han sembrado la violencia en l país, han reclutado menores de edad y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en diversas regiones del país y que serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia.

“Nuestro objetivo primordial es proteger a la población civil de su accionar delictivo. Aunque alias ‘Calarcá’ tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir. Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo incluyéndolo a él en flagrancia, procederá de inmediato a su captura”, reiteró el ministro.

Cabe indicar que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los “archivos secretos de ‘Calarcá’”, que contienen elementos que demostrarían los supuestos vínculos entre el grupo armado y altos funcionarios del Estado.