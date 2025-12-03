No toleramos que un traidor esté al lado de nuestros hombres: MinDefensa

Durante el debate de control político por el escándalo de los archivos de alias ‘Calarcá’, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recordó que desde comienzos de 2025 lidera, junto a la cúpula militar y policial, una estrategia de contrainteligencia para detectar comportamientos irregulares dentro de la Fuerza Pública.

“No toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte”, afirmó. Según datos expuestos por el jefe de la cartera de Defensa, este año se han recibido 18.093 llamadas, de las cuales 168 han aportado información útil y 26 han derivado en presuntos casos de corrupción actualmente bajo análisis.

Caso Huertas: investigación abierta y advertencia de posibles medidas

Sobre el general Juan Miguel Huertas, (nombre que ha estado en el centro del escándalo por las memorias USB incautadas durante el operativo del convoy de ‘Calarcá’), el ministro Pedro Sánchez hizo un recuento de su situación.

Afirmó que Huertas se retiró voluntariamente en diciembre de 2021, que los hechos ocurrieron en julio de 2024, cuando ya estaba fuera del servicio, y que solo volvió a la institución en julio de 2025 por decisión del presidente Gustavo Petro.

El ministro enfatizó en que, tras la publicación periodística del 23 de noviembre, el Ejército abrió investigación al día siguiente. Luego, el 2 de diciembre, él mismo ordenó una inspección especial para revisar todas las actuaciones del general durante su reintegro en 2025.

Fue enfático en decir que: “Si no da la confianza, lo retiraremos, sin duda alguna”, advirtió, y recordó que incluso la Procuraduría analiza si tiene competencia disciplinaria, dado que los presuntos delitos por los que se acusa a Huertas habrían ocurrido mientras estaba retirado del Ejército.

Frente a otros casos de corrupción encontrados en las Fuerzas Militares y de Policía, el ministro dijo que existe, además, una directiva del Comando General de las Fuerzas Militares desde este año, que refuerza órdenes previas y establece directrices claras para “prevenir, prohibir, informar, denunciar, investigar y sancionar toda autoría o participación en actos ilegales”.

Tambien dijo que el Ejército emitió una circular en 2024 para identificar posibles casos de connivencia. Varias de las capturas recientes de miembros y exmiembros de la Fuerza Pública, dijo, fueron posibles gracias a la propia contrainteligencia militar: “Fue por acción clara y transparente de nosotros, para protegernos nosotros”.

“No toleramos que un traidor esté al lado de nuestros hombres. Porque un traidor significa también la muerte”.



Denunció el ministro de Defensa, mientras informaba que su cartera ha atacado la corrupción en por lo menos 317 casos dentro de la fuerza pública.



— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 3, 2025

Responde a señalamientos sobre el “cartel de los soles”

Uno de los momentos más fuertes de su intervención se dio al inicio de la misma, cuando rechazó que los congresistas dijeran que en el país exista un supuesto “cartel de los soles” dentro de la cúpula militar o policial.

Calificó esa insinuación como una “falta de respeto” y defendió el honor de la institución:

“Si hay algo que hemos cultivado durante toda la vida, se llama dignidad y honor. Aquí no lo hacemos por plata. Estamos aquí por servir”.

#JUDICIAL “¿Es que están insinuando que aquí la cúpula militar y policial es un Cartel de los Soles? Eso es una falta de respeto.” Así respondió el ministro Pedro Sánchez (@PedroSanchezCol), a los cuestionamientos de algunos senadores.

Vía @MafeLatorreH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 3, 2025

“Tenemos que honrar la confianza del país”

El ministro también presentó cifras de favorabilidad ciudadana: 76,6 % para las Fuerzas Militares y 64,4 % para la Policía, y aseguró que ese apoyo social obliga a elevar los estándares internos.

“No es para alegrarnos, sino para decir que debemos honrar con mayor severidad ese voto de confianza”, señaló.

El ministro Sánchez concluyó diciendo que, pese a los casos de corrupción detectados: “hemos tenido que echar a gente e incluso llevarla a la cárcel”.