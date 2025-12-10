Entre acusaciones y reclamos de respeto: Ministro de Defensa enfrenta moción de censura

Colombia

En una intervención marcada por el cruce directo con los congresistas citantes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a las graves denuncias de la representante Katherin Miranda sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en Ituango (Antioquia) y Vista Hermosa (Meta).

El ministro Sánchez inició su defensa, como lo hace de costumbre, con una reivindicación al honor militar, especialmente frente a las acusaciones contra el anterior comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, que hizo la representante Katherin Miranda.

“Miranda, yo represento a la Fuerza Pública… referirse al general Giraldo como asesino de niños, como responsable de la masacre del Alto Remanso, no obedece a lo que es el general Giraldo”, afirmó.

Dijo que tanto la Procuraduría como la Fiscalía abrieron y archivaron actuaciones en su contra “porque no encontraron mérito alguno”.

#JUDICIAL| En medio de la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la representante a la Cámara, Katherin Miranda, denunció que se están presentando casos de “falsos positivos” nuevamente en Colombia.



En uno de sus relatos la representante contó el caso de tres… pic.twitter.com/eaJNj5LPVl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

“No toleramos conductas ilegales”: ministro sobre caso Ituango

El ministro se refirió luego al caso de John Byron Londoño, denunciado horas antes por Miranda como una ejecución extrajudicial. Sánchez confirmó que el hecho del 17 de diciembre de 2024 en Ituango está bajo investigación de la Fiscalía 22.

“Esperamos que se aplique toda la contundencia. Eso no lo toleramos. Y si es falso positivo o como se considere, que lo defina la autoridad y caiga todo el peso de la ley”, afirmó, señalando que los militares están obligados a un comportamiento “ético superior”.

"Eso está siendo investigado por la Fiscalía 22 y esperamos que se aplique toda la contundencia, eso no lo toleramos, y si es falso positivo que lo defina allá la autoridad", afirmó que el jefe de la cartera de Defensa, @PedroSanchezCol, en respuesta a las denuncias de la… pic.twitter.com/CHZuMzuieu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

Vista Hermosa: “Hubo combate”, insiste la cartera

Sobre el segundo caso, ocurrido el 29 de noviembre de 2024 en Vista Hermosa, Meta, el ministro defendió la versión oficial: “Hubo un muerto en desarrollo de operaciones, un capturado herido, un capturado ileso y cinco fusiles recuperados”.

El jefe de la cartera añadió que al finalizar la operación, cuando personal del CTI se dirigía al lugar para realizar actos urgentes, la aeronave fue hostigada, hechos que también están bajo investigación. En cuanto a la persona civil fallecida, afirmó que “no sabemos a causa de qué resultó herida”, pero reiteró que el procedimiento será esclarecido.

Pide respeto en el debate: “No soy ningún delincuente”

El ministro hizo una intervención sobre el tono del debate, criticando señalamientos personales de algunos citantes. Evocó el artículo 74 de la Ley Quinta de 1992, que exige respeto hacia los funcionarios invitados.

“Representante Cortés, yo le pido respetuosamente que me respete a mí y a mi cargo. No soy ningún delincuente”, expresó, rechazando versiones según las cuales estaría “jugando por debajo de la mesa” con estructuras criminales.

#JUDICIAL El ministro de Defensa, Pedro Sánchez (@PedroSanchezCol), respondió a los citantes de su moción de censura en la Cámara de Representantes, pidiéndoles respeto por su cargo y lo que representa:



"El representante Cortés mencionó que el ministro de Defensa estaba… pic.twitter.com/ZLTNekoROW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

Reclutamiento forzado: “Las disidencias tienen hasta 37% de menores en sus filas”

A propósito de los bombardeos que llevaron al ministro al banquillo en el congreso, Sánchez dedicó un tramo largo de su intervención a exponer la dimensión del reclutamiento forzado de menores en grupos armados, calificándolo como uno de los mayores motores de violencia en el país.

Aseguró que:

Las disidencias de Iván Mordisco tendrían hasta 37% de menores combatientes.

La estructura de alias Calarcá, cerca del 15%.

El ELN, alrededor del 10%.

El Clan del Golfo, cerca del 5%.

El ministro dijo que estos menores, convertidos en combatientes, son responsables de un porcentaje significativo de crímenes.

“El 30% de los asesinatos que cometen las disidencias podrían estar siendo ejecutados por menores subordinados a estas estructuras”.

Criticó la narrativa que acusa al Estado de atacar niños: “Un amigo me llamó desde España preocupado porque, según le dijeron, estábamos bombardeando jardines infantiles. No estamos atacando niños. Estamos hablando de menores combatientes”, enfatizó.

#JUDICIAL En su defensa por los bombardeos en zonas donde había menores de edad el mes pasado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que no se trataba de niños inocentes, sino de combatientes: "Que pena, no estamos hablando de niños. Estamos hablando de menores… pic.twitter.com/1fU9zYSRRO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

Responsabilidad de los grupos armados

El ministro también responsabilizó directamente a los grupos ilegales del asesinato de menores. Recordó que en mayo de 2023, en plena búsqueda de los cuatro niños perdidos en la selva del Guaviare, alias Mordisco habría ordenado el asesinato de cuatro menores indígenas.

“Esos grupos criminales generan un cáncer que después nos piden a nosotros curar”, afirmó.