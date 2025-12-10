Moción de censura a MinDefensa: Miranda presenta cifras de secuestro y asesinato a la Fuerza Pública // Caracol Radio

En medio de la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la representante a la Cámara Katherine Miranda advirtió que entre enero y octubre de 2025, 153 integrantes de la fuerza pública fueron asesinados.

Señaló además que durante ese mismo periodo de tiempo, 527 personas fueron secuestradas en el país. Afirmó que esta es la cifra más alta que se ha registrado desde 2006.

“Señor ministro, entre enero y octubre del 2025, 153 integrantes de la Fuerza Pública han sido asesinados. Esta es la cifra más alta registrada desde el año 2015. Esa es la paz total que nos está vendiendo el gobierno nacional. Pero también le digo, ministro, los secuestrados: entre enero y octubre del dos mil veinticinco, quinientos veintisiete personas fueron secuestradas en todo el territorio nacional. Ministro, la cifra más alta desde el dos mil seis. ¿Cómo se ha incrementado el secuestro en nuestro país bajo este gobierno?“.

Durante su exposición, Miranda también realizó una comparación entre los Gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. Mencionó que mientras que en la Presidencia de Duque los grupos armados crecieron en un 2,3%, durante la Presidencia de Petro lo hicieron un 70%.

“Durante el gobierno del presidente Iván Duque, entre 2018 y 2021 los grupos armados crecieron solamente en 297 integrantes. El crecimiento fue equivalente al 2,3% y en este gobierno bajo la fracasada paz total hay que decirlo cómo se han incrementado los grupos armados. Entre 2022 y 2025 se ha pasado de 15 mil 120 combatientes a más de 25 mil ministros. Estamos hablando que es un incremento superior a 10 mil combatientes, lo que genera un 70% de incremento de estos grupos armados de combatientes”.

Sumado a esto, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao denunció que no son 31 los menores que han fallecido en combates durante este Gobierno, sino 54.

“54 menores han muerto o en bombardeos, o en enfrentamientos con la fuerza pública, durante el Gobierno de Gustavo Petro”.