El gobierno mintió sobre bombardeos a menores: Katherine Miranda sobre moción de censura a Mindefensa

La representante Katherine Miranda justificó en 6AM de Caracol Radio la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los bombardeos donde murieron menores de edad, señalando graves contradicciones en las versiones oficiales y posibles violaciones al derecho internacional humanitario.

Las dos versiones del bombardeo en Guaviare

Miranda detalló la cronología de las declaraciones gubernamentales sobre el operativo del 10 de noviembre contra el campamento de alias ‘Pescado’:

10 de noviembre: “Petro autoriza y ejecuta el bombardeo” y lo presentan como “una operación de ofensiva” respaldada por “30 agentes de investigación, 500 días de seguimiento , 25 informes operacionales y 12 mil informes de inteligencia”.

“Petro autoriza y ejecuta el bombardeo” y lo presentan como “una operación de ofensiva” respaldada por “30 agentes de investigación, , 25 informes operacionales y 12 mil informes de inteligencia”. 15 de noviembre: Cuando la Defensoría reveló la muerte de siete menores, “el presidente Gustavo Petro dice que no tenía conocimiento de que allí efectivamente hubiesen menores de edad”.

Para la congresista, este cambio en la versión es crucial: “Acá tenemos que hacer una clara distinción si efectivamente es una operación ofensiva o si efectivamente es una operación defensiva”, lo que determina el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Los cuatro principios del derecho humanitario vulnerados

Miranda explicó los cuatro principios que, según su análisis, habrían sido violados:

Principio de distinción: “Necesitamos saber si había civiles o menores y si lo conocía el gobierno nacional”. Principio de proporcionalidad: “Si el ataque era justificable frente al posible daño”. Principio de necesidad: “Si era indispensable el bombardeo”. Principio de precaución: “Si se tomaron las medidas para dictar la muerte de los niños”.

La representante reveló otro caso preocupante: el bombardeo del 1 de octubre en Amazonas, donde según versiones oficiales “fueron abatidos cuatro combatientes” de las disidencias de Iván Mordisco. “Lo que no le cuenta al país es que efectivamente los cuatro bombardeados y asesinados, los cuatro completos, eran menores de edad”.

Frente a la pregunta sobre si la moción afecta a la Fuerza Pública, Miranda fue clara: “Este debate de moción de censura de ninguna manera es contra la fuerza pública, de ninguna manera contra nuestros soldados”. Aclaró que busca “encontrarse unas responsabilidades políticas” del ministro y del gobierno nacional.

Cifras dramáticas de reclutamiento forzado

La congresista aportó un dato alarmante sobre el fracaso de las políticas de protección a la infancia: “Para el 2022 según la Defensoría del Pueblo se habían demostrado 30 casos de reclutamiento forzado. El año pasado, en 2024, superamos los 600 casos”.

Miranda atribuyó esta situación a la “fallida paz total” del gobierno Petro, señalando que “no solamente estamos viendo cifras exorbitantes frente al reclutamiento armado, sino frente a homicidios”.

La moción de censura se presenta así como un debate no solo sobre procedimientos militares, sino sobre la veracidad de las información oficial y la protección de menores en el conflicto armado, temas que tocan fibras sensibles de la ética en el ejercicio de la fuerza estatal.