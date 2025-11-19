“Si había probabilidad de que hubiera menores, pero certeza no”: MinDefensa sobre bombardeos

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, hizo parte del XVIII Pre-Congreso Boyacense de Derecho Procesal que se desarrolló en Tunja / Foto: Suministrada.

Desde el congreso de la república el ministro de Defensa, Pedro Sánchez se refirió a la operación ofensiva en Guaviare donde murieron 11 menores, defendiendo el uso de bombardeos como herramienta militar.

“Lo que sí sabíamos era que la probabilidad de que existieran menores ahí era alta, por el reclutamiento, pero la certeza de si estaban ahí o no, no la hay.”

Agregó que la información en terreno difiere de la planeación:

“Una cosa es lo que uno planea y otra lo que encuentra allá. Díganme: ¿dónde están ahí los adultos combatientes y los menores combatientes?”

El ministro Sánchez sostuvo que las operaciones se realizan dentro del marco jurídico:

“Nosotros cumplimos, no estamos usando algo ilegal, es lo que nos ha dado la Nación.”

Uso de bombardeos bajo el gobierno Petro

El ministro reveló que en el actual gobierno se han registrado 1.404 combates contra grupos armados ilegales, pero solo 13 han involucrado bombardeos, asegurando que su empleo es “limitado y excepcional”.

También destacó la capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Fuerza Pública, y reiteró que el objetivo es proteger a la población y a líderes sociales.

¿Cómo están los homicidios según Mindefensa?

El jefe de la cartera confirmó un incremento del 2% en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantesrespecto al año anterior, y aseguró que el Gobierno ha emitido nuevas directrices para atender alertas tempranas y mitigar riesgos de violencia en el territorio.

“Tenemos un leve aumento en los homicidios por cada 100.000 habitantes… en comparación de cantidad es un 2% más que el año anterior”, afirmó el ministro al presentar la Directiva Ministerial 24 de 2025.

Según Sánchez, el sector Defensa ha participado en 179 sesiones del CIPRAT y 962 mesas técnicas, y trabaja en planes de acción interinstitucionales para prevenir violencias, especialmente contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.