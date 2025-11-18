El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los menores no murieron en bombardeo, ellos intentaron matar a nuestros hombres: MinDefensa

En las últimas horas el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses precisó que son 15 los menores de edad muertos como resultado de bombardeos de las Fuerzas Militares en operativos contra las disidencias de las Farc.

Así lo confirmó el director del Instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, tras los análisis forenses derivados de cuatro operativos desarrollados en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que se deben suspender los bombardeos contra organizaciones criminales por la presencia de menores de edad en campamentos ilegales y lamentó que el presidente Gustavo Petro afirmara que los bombardeos van a continuar.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló de este tema e indicó que, pese a la solicitud de la Defensora del Pueblo, se seguirán empleando todas las capacidades del Estado colombiano, todos los medios legítimamente disponibles para proteger a dicho pueblo.

“Esto se hará teniendo en cuenta los criterios del derecho internacional humanitario, buscar siempre prevalecer la vida sobre la muerte, buscar siempre recuperar a nuestros menores víctimas del reclutamiento forzado, que es un crimen de lesa humanidad”, indicó el jefe de la cartera.

