“Vamos por la segunda curul del Pacto Histórico en el Atlántico”: senador Pedro Flórez

Pedro Flórez reconoció que Clan Torres contribuyó a su triunfo en consulta del Pacto al Senado

El Pacto Histórico oficializó la inscripción de sus candidatos a la Cámara de Representantes por el Atlántico en la sede de la Registraduría de Barranquilla, en una jornada que reunió a centenares de simpatizantes.

El senador Pedro Flórez acompañó el proceso y respaldó la candidatura de su fórmula, Jaime Santamaría, dando inicio a la estrategia electoral de la colectividad de cara al 8 de marzo.

Pacto Histórico busca una segunda curul

Flórez aseguró que el movimiento político buscará no solo mantener la curul que actualmente ostenta en la Cámara, sino lograr una segunda representación por el departamento. Señaló que, desde este fin de semana, comenzará una agenda de trabajo enfocada en reuniones, encuentros territoriales y diálogos con distintos sectores para estructurar la ruta electoral.

“Creemos que están dadas las condiciones para lograr esa segunda curul y vamos a trabajar intensamente para lograrlo. Vendrán semanas de diálogos y reuniones orientadas a discutir la agenda política y a salir a los territorios a hablar con la gente y escucharlos”, afirmó.

Durante la inscripción también fue presentada oficialmente la candidatura de Jaime Santamaría, docente universitario que encabezará la lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Atlántico. Flórez reiteró su respaldo y destacó la legitimidad del proceso interno que lo llevó a esa posición.

“Hoy esta inscripción también legitima la elección de Jaime Santamaría como cabeza de lista a la Cámara de Representantes, a pesar de los intentos que se hicieron para deslegitimar su triunfo electoral”, añadió el senador.