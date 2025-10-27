Pedro Flórez, el más votado del Pacto Histórico con más de 180 mil votos

Con más de 180 mil votos, el senador Pedro Flórez, integrante de la casa política de los Torres, se consolidó como el gran ganador en la consulta interna del Pacto Histórico, marcando la mayor votación a nivel nacional.

La votación de Flórez fue especialmente contundente en la región Caribe, destacándose en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba, donde su trabajo legislativo ha tenido impacto directo. Además, el senador obtuvo apoyos significativos en Bogotá, Quindío y Huila, lo que evidencia un respaldo más allá de su región y lo perfila como un líder de proyección nacional.

“Este triunfo no es personal, es de quienes creen en una Colombia donde las regiones también gobiernan. Vamos a seguir haciendo historia desde el Congreso”, afirmó Flórez tras conocerse los resultados.

Vínculos políticos

Pedro Flórez hace parte del grupo político de los Torres, ligado al empresario Euclides Torres, quien ha sido mencionado en versiones sobre presunto apoyo económico a campañas políticas en el Atlántico.

El senador también fue mencionado en el proceso judicial que se sigue contra Nicolás Petro, luego de que el exdiputado refiriera su nombre en declaraciones relacionadas con el manejo de dineros. Por este motivo, Flórez rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

Una jornada electoral con quejas

La jornada de votación del Pacto Histórico se desarrolló en medio de quejas por falta de mesas y problemas logísticos, especialmente en el suroccidente de Barranquilla.

Por su parte, la Registraduría Nacional informó que el número de mesas y puestos fue acordado de manera conjunta con los organizadores del Pacto Histórico.

Jaime Santamaría, el más votado para la Cámara por Atlántico

En la consulta para la Cámara de Representantes por el Atlántico, el politólogo Jaime Santamaría Acosta —fórmula política de Pedro Flórez— logró la mayor votación con 49.709 sufragios, seguido por Antonio Bohórquez Collazos del Polo Democrático, con 46.528 votos, y Andrea Camila Vargas De la Hoz, con 37.160 votos.

Perfil del ganador

Jaime Santamaría Acosta es politólogo, filósofo y profesor universitario, originario del departamento del Atlántico.

Ha sido docente en la Universidad del Norte y asesor de la Alcaldía de Puerto Colombia. Además, participa activamente en movimientos del progresismo y está vinculado al Polo Democrático Alternativo.

Resultados destacados – Consulta a la Cámara por Atlántico