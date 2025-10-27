“El Pacto Histórico debe unirse para liderar Frente Amplio”: senador Pedro Flórez tras votación

El senador Pedro Flórez se mostró satisfecho con los resultados de la consulta interna, donde se consolidó como uno de los grandes ganadores del Pacto Histórico.

“Lo que sucedió ayer es un hito en la democracia de nuestro país: una consulta en la que, por primera vez, un partido político le pregunta a los ciudadanos cómo quieren que quede conformada la lista del Congreso”, afirmó Flórez en diálogo con Caracol Radio.

El congresista aseguró que su victoria, con más de 180 mil votos a nivel nacional, corresponde “a años de labor legislativa hecha con pasión” y lo compromete a seguir liderando “cambios y transformaciones en los territorios”.

Felicitación a Iván Cepeda

En relación con el triunfo del senador Iván Cepeda, quien obtuvo las mayorías dentro del Pacto Histórico, Flores expresó su respaldo y destacó la legitimidad del proceso.

“El senador Cepeda logra recoger las mayorías y se convierte válidamente en el precandidato del Pacto Histórico para competir en el tan necesario Frente Amplio. Aprovecho para felicitarlo por su contundente triunfo”, dijo.

Críticas a la logística de la jornada electoral

El senador también reconoció fallas en la organización del proceso, debido a la reducción de mesas y la congestión en varios puestos de votación.

“Hubo muchos puestos donde, de manera inexplicable, se redujo el número de mesas, lo que ocasionó largas filas y el colapso en algunos sitios”, explicó.

Pese a ello, destacó la determinación de los votantes:

“Había gente votando hasta las ocho de la noche. Contrasta la improvisación con el compromiso y la alegría de millones de ciudadanos que acompañaron el proceso.”

Sobre Jaime Santamaría: “La política necesita más gente buena”

Al referirse a su fórmula a la Cámara, Jaime Santamaría, el senador Flórez destacó su perfil académico y humano.

“Jaime es un profesional destacado, doctor en Filosofía, profesor universitario y dirigente del Polo Democrático. Pero, más allá de los títulos, es un buen ser humano, un hombre decente y sensible. La política necesita menos doctores y más gente buena”, afirmó.

“El gran reto es lograr la unidad interna del Pacto Histórico”

De cara a las elecciones de 2026, el senador insistió en que el principal desafío del movimiento será consolidar su unidad interna.

“El primer reto es la unidad propia del Pacto, y el segundo, liderar el Frente Amplio. Podemos pasar de 20 a 25 o 26 senadores. Es posible y lo podemos lograr”, aseguró.

Flórez afirmó que los resultados obtenidos lo comprometen “de manera mayúscula” a trabajar por esa unidad y a fortalecer los liderazgos regionales dentro del movimiento.

“Nuestro liderazgo va más allá del Atlántico”

El legislador resaltó que su votación no solo lo posiciona en el Atlántico, sino también en otras regiones del país.

“Obtuvimos una votación importante en Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Quindío, Huila, Bogotá, Cesar, La Guajira y Valle del Cauca. Eso nos llena de compromiso con el país”, subrayó.

“La inclusión de Petro en la lista Clinton no tiene sentido”

Finalmente, Flórez calificó como absurda la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton.

“No tiene sentido. A ningún colombiano cuerdo se le ocurre vincular al presidente con el narcotráfico. Petro ha combatido el narcotráfico toda su vida. Esa acusación es política y sin fundamento”, sostuvo.

Aun así, advirtió que, aunque la noticia podría tener efectos negativos, “en torno al presidente hay una gran masa ciudadana que lo respalda”, lo que quedó demostrado en la consulta interna.

En su entrevista con Caracol Radio, Pedro Flórez se ratificó como uno de los principales liderazgos del Pacto Histórico, y reiteró su llamado a la unidad para fortalecer el Frente Amplio y seguir impulsando las transformaciones del país.