Atentado en Antioquia: ELN habría atacado peaje Palo Cabildo en la vía entre Copacabana y Barbosa

#ORDENPÚBLICO Se registró un atentado terrorista en el Peaje Palocabildo que está ubicado por la vía vieja entre Copacabana y Barbosa en Antioquia.



Según testigos, varios sujetos que se identificaron del ELN, evacuaron a las personas que estaban trabajando en el peaje y… pic.twitter.com/pWi7ozgLhL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 9, 2025

Un atentado terrorista se registró en las últimas horas en el peaje Cabildo, ubicado en la vía vieja que comunica a Copacabana con Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. De acuerdo con testigos, varios hombres que aseguraron pertenecer al ELN obligaron a evacuar a los trabajadores y posteriormente activaron un artefacto explosivo que destruyó parte de la infraestructura del peaje.

Las autoridades confirmaron que no hay personas heridas y que la vía permanece cerrada mientras avanzan las labores de inspección de los equipos antiexplosivos. La Gobernación de Antioquia y la Policía Metropolitana advirtieron que en ese corredor vial también delinque el Clan del Golfo, por lo que será la investigación la que determine quién está detrás del ataque.

El estallido generó alarma en la zona rural entre ambos municipios, donde ya se desplegaron unidades de inteligencia y tránsito. Las autoridades reiteraron su llamado a no transitar por el sector hasta que se verifique completamente la estabilidad del área afectada y se garantice la reapertura segura de la vía.