Atentado en Antioquia: ELN habría atacado peaje Palo Cabildo en la vía entre Copacabana y Barbosa
Se confirma ataque en la vía vieja entre Copacabana y Barbosa. Según información preliminar, varios sujetos, al parecer del ELN, evacuaron a los trabajadores y luego detonaron la caseta.
Un atentado terrorista se registró en las últimas horas en el peaje Cabildo, ubicado en la vía vieja que comunica a Copacabana con Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. De acuerdo con testigos, varios hombres que aseguraron pertenecer al ELN obligaron a evacuar a los trabajadores y posteriormente activaron un artefacto explosivo que destruyó parte de la infraestructura del peaje.
Las autoridades confirmaron que no hay personas heridas y que la vía permanece cerrada mientras avanzan las labores de inspección de los equipos antiexplosivos. La Gobernación de Antioquia y la Policía Metropolitana advirtieron que en ese corredor vial también delinque el Clan del Golfo, por lo que será la investigación la que determine quién está detrás del ataque.
El estallido generó alarma en la zona rural entre ambos municipios, donde ya se desplegaron unidades de inteligencia y tránsito. Las autoridades reiteraron su llamado a no transitar por el sector hasta que se verifique completamente la estabilidad del área afectada y se garantice la reapertura segura de la vía.