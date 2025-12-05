Elecciones 2026: Estos son los partidos que han inscrito sus listas al Congreso

El próximo lunes 8 de diciembre vence el plazo de inscripción de candidaturas al Congreso para las elecciones del próximo año.

Previo al cierre de las inscripciones, múltiples partidos y organizaciones políticas se acercaron a distintas sedes de la Registraduría para adelantar su inscripción.

La lista del Partido Conservador:

El primero en hacerlo fue el Partido Conservador, quien desde Cartagena presentó una lista con 100 aspirantes al Senado de la República, de la que hacen parte 65 hombres y más de 30 mujeres.

La lista será encabezada por el ex precandidato presidencial, David Barguil, le seguirá la presidenta del Partido, Nadia Blel, en tercer lugar estará Miguel Ángel Barreto, en cuarto el representante a la Cámara Daniel Restrepo y en quinto el Senador Germán Blanco.

En la lista estarán presentes además los representantes a la Cámara Juan Carlos Wills y Wadith Manzur, quienes en los próximos comicios buscarán dar el salto al Senado.

El Pacto Histórico:

Desde Corferias, en Bogotá, el Pacto Histórico también inscribió sus listas al Congreso bajo los acuerdos establecidos tras la consulta del pasado 26 de octubre.

La lista al Senado estará encabezada por la exministra Carolina Corcho y allí aparecerán otros nombres como el del senador Pedro Flórez, el influencer Wally y Patricia Caicedo, hermana de del exgobernador Carlos Caicedo.

Recordemos que el Pacto Histórico se inscribió en coalición con el Partido Colombia Humana, debido a que fue la única colectividad a la que no se le autorizó la fusión.

Centro Democrático también inscribió su lista:

El Centro Democrático presentó su lista al Senado desde su sede en Bogotá. El evento estuvo liderado por su director, Gabriel Vallejo, y contó con la presencia de las precandidatas presidenciales Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

La lista será cerrada y estará encabezada por el representante a la Cámara, Andrés Forero. En segundo puesto estará el exviceministro Rafael Nieto Loaiza, en tercer lugar la excandidata a la Gobernación de César, Claudia Margarita Zuleta, de cuarto estará el representante a la Cámara Hernán Cadavid y en quinto puesto la periodista Julia Correa.

La lista del Centro Democrático al Senado contará además con nombres como los de los representantes Juan Espinal, Christian Garcés, Óscar Villamizar y los senadores Honorio Henríquez, Enrique Cabrales, Carlos Meisel. Recordemos también que el número 25 será el expresidente Álvaro Uribe.