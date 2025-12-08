IDEAM emite varias alertas en varios municipios de la Costa Caribe por posibles incendios forestales

IDEAM emite alerta naranja y amarilla en varios municipios de la Costa Caribe por posibles incendios forestales. Advierte que podría aumentar el riesgo a medida que avance el mes de diciembre.

El municipio de Arjona, en Bolívar se encuentra en alerta naranja y los municipios de Distracción, en La Guajira y Manatí, en Atlántico, están en alerta amarilla por la probabilidad de incendios forestales debido a la baja nubosidad y tiempo seco.

Daniel Useche, meteorólogo de turno del IDEAM, advirtió que la alerta se podría extender a otros municipios a medida que avance el mes de diciembre

Por otra parte, dio a conocer que el IDEAM ha emitido una alerta amarilla en la Costa Caribe, en especial, Bolívar, Magdalena y Atlántico por fuertes vientos que superan los 45 kilómetros por hora y un oleaje de hasta dos metros