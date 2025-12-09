Kany García anuncia nueva gira: estará en Colombia y la boleta más barata está desde $100.000

La cantautora puertorriqueña Kany García confirma las primeras paradas de lo que será su recorrido global en 2026, incluyendo su esperado regreso a Colombia con presentaciones en Bogotá, Ibagué y Medellín. Se proyecta que esta nueva gira internacional la lleve a múltiples ciudades de Europa, América Latina y otros mercados relevantes alrededor del mundo.

Lea también: Rosalía anuncia concierto en Bogotá en 2026: Fecha, boletería, precios y recomendaciones

Tras el reciente lanzamiento de “Tierra mía”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, García se prepara para reencontrarse con su público con una propuesta musical que reúne nuevas composiciones, su sello interpretativo característico y una producción diseñada para distintos escenarios.

Estas primeras fechas la llevarán a recorrer ciudades de México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá y República Dominicana, además de importantes regresos a España y otras plazas de Europa.

“Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, expresó García sobre este nuevo capítulo en su carrera.

Le puede interesar: Miguel Bosé regresa a Bogotá con su “Importante Tour”: un reencuentro con el alma

Fechas en Colombia:

Bogotá – 21 de mayo | Movistar Arena

| Movistar Arena Ibagué – 22 de mayo | Arena Néctar

| Arena Néctar Medellín – 23 de mayo | Diamante de Béisbol

Boletería:

La venta de boletería en Bogotá ya está disponible estos son los precios:

Primer piso:

Platea 102: $520.000 más servicio

Tribuna Fan Sur: $500.000 más servicio

Tribuna Fan Norte: $500.000 más servicio

Platea 101 y 103: $480.000 más servicio

Platea 104 y 106: $450.000 más servicio

Segundo Piso:

202, 205 y 215 y 218: $350.000 más servicio

206 a 214: $300.000 más servicio

201 y 219: $280.000 más servicio

Tercer Piso:

303 y 317: $250.000 más servicio

304 - 306 y 314 - 316: $200.000 más servicio

307 y 313: $140.000 más servicio

302 y 318: $120.000 más servicio

301 y 319: $100.000 más servicio

Más información: Exclusivo: Alejandro Sanz regresa a Colombia el 13 de febrero de 2026 en el Movistar Arena

La venta de boletería estará disponible a través de TuBoleta.com. En Bogotá, la preventa exclusiva para clientes Movistar iniciará el 9 de diciembre a las 12:00 pm, mientras que la venta general comenzará el 11 de diciembre. Para Ibagué y Medellín, la venta general estará habilitada a partir del miércoles 10 de diciembre.

La gira de Kany García iniciará el próximo año el 17 de abril en Ciudad de México y luego pasará por Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, terminando así la gira por América Latina, pero continuando por Milán, Zurich, España, París, Londres, luego regresará a Latinoamérica y hará una parada especial en Colombia para presentarse en Neiva, Montería, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla. Por ahora, esta gira finalizará en Argentina el 29 de agosto de 2026.