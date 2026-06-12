Horóscopo del profesor Salomón HOY 12 de junio de 2026: Bendición general para iniciar proyectos

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este viernes 12 de junio de 2026, en donde el día se destacó por una bendición general para la mayoría de signos, aunque en los casos de Sagitario y Piscis, hay que tener cuidado, pues hay malas energías a su alrededor, así que es mejor ser cauto con lo que comentan.

El 12 (1+2=3) destaca por ser el número de las trinidades sagradas. A quienes nacen en este día se les considera personas “completas”. Todo lo que quieren lo pueden lograr. Todo lo que proyectan lo llevan a cabo, ya que cuentan con la bendición de las trinidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo que guían la obtención de la salud, el dinero y el amor. Su número es el 4587.

A los cumpleañeros el profesor Salomón les recomienda prender una vela de color amarillo en un plato y rezar por sabiduría, alegría y riqueza para el nuevo año que inicia.

Recomendaciones del día

Para hoy, el color a llevar es el café.

El número, 1955.

La fruta para comer: mandarina.

Actualmente la luna se encuentra en cuarto menguante, que habla de una limpieza espiritual para recibir prontas transformaciones en la vida, pensamiento y futuras bendiciones.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

¡Buenas noticias! Va a cerrar esta semana feliz, pues vienen cosas buenas, bendiciones, incluso para algunos se arreglan cosas económicas, mientras que para otros partes emocionales, conflictos o malentendidos. Finalmente, ciertos arianos van a estar viajando, ya sea por negocio, placer, trabajo, en fin, el caso es que sentirán placer de una manera pronta y especial.

Número: 7422

Tauro

Estén muy pendientes de todo lo que salga este fin de semana, taurinos, porque las cosas se van a dar de una manera extraordinaria y maravillosa para ustedes. Los arcanos auguran que gozarán de un momento de tranquilidad y estabilidad.

Número: 3509

Géminis

Se viene una gran bendición para esta casa, llegará muy pronto, esté muy pendiente. Eso sí, no se desespere, no haga las cosas a la carrera, más bien realice todos sus actos con amor, discreción y tranquilidad. Dicen que entre más alto llega, más nobleza debe tener.

Número: 3390

Cáncer

El arcano de la emperatriz alumbra sobre esta casa. Si tiene negocios planeados o en desarrollo, sepa que le van a salir muy bien. Si tenía planes de iniciar un proyecto, también podrá dar ese primer paso de gran manera. Sin embargo, hay algo un poco triste de una situación sentimental. Es algo relacionado a los celos, inseguridad, tenga mucho cuidado. La gente se está inventando cosas, pero los chismes son chismes. No tome decisiones apresuradas a menos que compruebe lo que esté pasando.

Número: 5099

Leo

Leoninos, no pasa nada, es hora de buscar otros horizontes. Para muchos ha habido un largo proceso de llevar a cabo un proyecto, pero si parece no hallar cabida, no insistan. Es mejor buscar otros horizontes, formas o incluso situaciones para desarrollarse. Tengan en cuenta que, sí, uno tiene que insistir, pero hasta determinado momento.

Número: 7098

Virgo

¡Buenas noticias! Los arcanos marcan una gran felicidad, alegría, satisfacción venidera por hacer las cosas bien. Si pensaba que eso que estaba planeando no iba a salir, no se preocupe, va a hallar una respuesta maravillosa. Habrá bendiciones con la familia, trabajo y salud. Así que bueno, manos a la obra y a saber manejar lo que la vida le da.

Número: 0344

Libra

¡Buen trabajo! Los arcanos confirman que hay cosas maravillosas que está conquistando y pronto vendrá una gran noticia a su vida. Tenga en cuenta que se augura una firma de papeles importantes y llegará la visita o el encuentro de alguien que va a servir para uno de sus planes y que es la persona correcta para que le oriente o le ayude en ese plan.

Número: 1123

Escorpio

Su estrella de la suerte está tomando brillo. Eso significa que todo lo que emprenda ahora va a tener buen resultado, y va a llegar algo que estaba ansiando hace tiempo. Para algunas personas de este signo que estén interesadas en comprar, vender o cambiar un vehículo, tiene la bendición de su lado para que se concrete muy pronto.

Número: 2154

Sagitario

Mucho cuidado, hay cosas extrañas sucediendo a su alrededor. Ataques psíquicos, afectaciones a sus proyectos o cosas que no fluyen de la forma en que deberían. Es mejor que se protejan y hagan mucha oración porque están intentando hacerle zancadilla. También esté pendiente de lo emocional, porque pronto va a recibir una mala noticia o mal gusto en este sentido.

Número: 1598

Capricornio

Reflexione muy bien en cómo administra la plata. Los arcanos dicen que vienen inversiones, así que prepárese financieramente. Por otra parte, también se le recomienda que cargue sus energías. Preferiblemente, busque despejar su mente y cargarse de buenas sensaciones con el mar. Las personas que tengan planes de viaje, busquen esto, en el futuro verán los resultados.

Número: 3111

Acuario

Aquí hay algo muy interesante. Los arcanos dicen que muchos integrantes de esta casa van a estar planeando iniciar un negocio o hacer un emprendimiento que va a tener resultados positivos. Así, se abrirán unas nuevas fuentes de ingreso que serán maravillosas ¡Arriésguese! ¡Ponga su creatividad a relucir!

Número: 0448

Piscis

Cuidado, Piscis, porque hay personas envidiosas a su alrededor. Evite hacer malos comentarios o compartir cosas que no debería, así se asegura de que no se aprovechen de usted. Eso sí, sepa que a pesar de las malas vibras, se quedarán con un palmo en narices, porque de todas maneras la suerte le va a llegar. Llega dinero, le entregan, devuelve, gana o activa la parte económica de una manera muy especial.

Número: 5137

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