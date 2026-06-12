La cantautora chilena Mon Laferte presenta su nuevo trabajo discográfico ‘Femme Fatale Vol. 2′
El estreno del disco fue precedido por el sencillo “A Pesar De Ti Y De Mi”, lanzado esta semana con su video oficial.
La cantautora chilena Mon Laferte presentó este viernes su décimo álbum de estudio ‘Femme Fatale Vol. 2′.
Este nuevo disco consta de 20 canciones escritas por ella misma y que surgieron del mismo proceso creativo que dio forma a su álbum anterior ‘Femme Fatale’ de 2025.
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“Mi intención con ‘Femme Fatale’ era crear un álbum sofisticado, ajeno a las tendencias: cinematográfico, teatral, poético y crudo; oscuro, elegante e introspectivo. Esa intención guió la selección de esas canciones”, explicó Mon.
“Las canciones de ‘Vol. 2’ sentía que pertenecían a otro universo sonoro”, agregó.
‘Femme Fatale Vol. 2′ contiene influencias del blues, del folk, del punk y del alt-rock.
En este álbum, Laferte construye un universo simbólico de arquetipos femeninos: la novia, la reina de belleza, la mujer misteriosa y la diva, entre otros.
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El estreno del disco fue precedido por el sencillo “A Pesar De Ti Y De Mi”, lanzado esta semana con su video oficial.
Mon Laferte se presentó en Colombia el 7 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá y ahora se prepara para iniciar la etapa norteamericana de su gira ‘Femme Fatale’ en julio.