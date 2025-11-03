Ricardo Montaner vuelve a Colombia con su gira ‘El último regreso tour’: Fechas y boletería

Tras varios años de silencio en los escenarios, Ricardo Montaner, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta.

Por primera vez en su carrera, luego de 40 años, Ricardo Montaner se detuvo en su carrera en los escenarios, pero la pausa terminó: El artista vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.

‘El último regreso tour’:

La gira recorrerá América con paradas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.

¿Cuándo y dónde?

El artista se presentará en Bogotá el 09 de abril de 2026 en el Movistar Arena

El 11 de abril irá a Bucaramanga donde se presentará en el Centro de Ferias, exposiciones y convenciones.

El reconocido cantautor promete dos noches inolvidables llenas de emoción, nostalgia y grandes éxitos. Este será, sin duda, uno de los espectáculos más esperados del próximo año, pues Montaner continúa consolidándose como uno de los artistas más emblemáticos y queridos de la música latinoamericana.

Boletería:

El inicio de la Preventa se realizará con Movistar desde el martes 4 de noviembre a la 10 am hasta el 6 de noviembre a las 9:59 am o hasta agotar existencias, la venta al público en General iniciará el jueves 6 de noviembre a las 10 de la mañana.

Precios Ricardo Montaner en Bogotá Ampliar

Precios:

Tribuna Fan Sur: $599.000

Tribuna Fan Sur + Experience: $749.000

Platea 102: $490.000Platea 101 y 103: $390.000

Platea 104, 105 y 106: $280.000

Segundo piso: 202 – 205/ 215 -218 preferencial: $349.000

Segundo piso: 202 – 205/ 215 -218: $309.000

Segundo Piso 206 – 214: $279.000

Piso 3 302 – 306 y 314 – 318: $209.000

Piso 3 307 – 313: $249.000

Piso 3 301 y 319 (Vista parcial): $180.000

Piso 2 201 y 2019 (Vista parcial): $ 199.000

Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio y una extensa lista de éxitos que han marcado varias generaciones, Ricardo Montaner es, sin dudas, una de las figuras más influyentes de la música latina, que ha construido un legado artístico sólido caracterizado por letras profundas y una interpretación emocional que trasciende fronteras.

Los premios y reconocimientos en su carrera son imparables: Montaner posee entre cientos de premios, decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro por sus cuantiosas ventas de millones de álbumes; varias Gaviota de Oro y Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, así como Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota. Posee un Latin Grammy, Premio Lo Nuestro, en 2016, recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical por su contribución a la música latinoamericana.

Ha sido nombrado “Cantante del Año” por la revista Billboard y en 2024 premiado con el galardón “Latin American Music Awards Legacy” por su extraordinario legado musical e impacto duradero en la industria, consolidando su status como ícono del pop romántico en español.