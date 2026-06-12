Ariana Grande exige a la Casa Blanca que deje de usar una de sus canciones en un video del ICE

La cantautora y actriz estadounidense Ariana Grande criticó duramente este jueves al gobierno del presidente Donald Trump después de que la Casa Blanca usara su canción “Bye” de 2024 en un video de TikTok del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mostraba a agentes federales arrestando y esposando a personas.

En la sección de comentarios del video, la ganadora del Grammy exigió que el gobierno dejara de usar su música.

Lea también: Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores

“Por favor, no vuelvan a usar mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad”, escribió.

Esta no es la primera vez que Grande provoca una respuesta de la Casa Blanca.

@whitehouse Bye-bye 👋 President Trump has delivered the most secure border in history ♬ original sound - The White House

En septiembre de 2025, compartió en su Instagram una publicación que denunciaba al gobierno de Trump por las redadas del ICE y su retórica transfóbica.

Grande se encuentra realizando su ‘Eternal Sunshine Tour’, su primera gira de conciertos desde 2019, que abarca 41 espectáculos en estadios de América del Norte e Inglaterra, entre junio y septiembre.

Le puede interesar: Así fue la presentación de Shakira, J Balvin y demás artistas en la inauguración del Mundial 2026

El octavo álbum de estudio de Grande, ‘Petal’, está programado para ser lanzado el 31 de julio, precedido por el sencillo principal “Hate That I Made You Love Me”, publicado el 29 de mayo y que debutó en la cima de la lista Billboard Hot 100 y la lista de sencillos del Reino Unido, marcando su décimo número uno en los Estados Unidos y extendiendo su récord de la mayor cantidad de debuts número uno como mujer en el Reino Unido.

Entre sus próximos proyectos cinematográficos se incluyen ‘La nueva Focker’ y una adaptación animada del libro del Dr. Seuss de 1990, ¡Oh, los lugares a los que irás!, en 2028, además de protagonizar la decimotercera temporada de la serie de antología de terror ‘American Horror Story’, cuyo estreno está previsto para septiembre.