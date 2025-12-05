Ricardo Arjona confirma concierto en Bogotá: “Lo Que El Seco No Dijo Tour” llega al Movistar Arena

Ricardo Arjona, uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana, anunció su regreso a Colombia con la impactante gira “Lo Que El Seco No Dijo Tour”, que llegará al Movistar Arena de Bogotá el 31 de julio de 2026.

El espectáculo será producido por Move Concerts y Páramo Presenta, y promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año.

Este anuncio llega tras una serie de récords en su gira internacional: 27 fechas agotadas en su residencia en Guatemala, 12 en Argentina, 8 en Chile, doble “sold out” en el legendario Madison Square Garden de Nueva York y cinco fechas en Miami. Ahora, el turno es para Colombia, donde Arjona mantiene una sólida base de seguidores.

La gira “Lo Que El Seco No Dijo Tour” no es solo un concierto, sino una experiencia artística que combina producción escénica espectacular, narrativa visual y las canciones más emblemáticas del cantautor. Además, adelanta el título de su próximo proyecto musical, que Arjona sigue trabajando en estudio y que traerá nuevas composiciones para sus fans.

El nombre de la gira está relacionado con su más reciente álbum “SECO”, lanzado en enero de 2025, que acumula más de 80 millones de reproducciones en plataformas y 100 millones de visualizaciones en YouTube. Este disco se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la homogenización del mercado musical, reafirmando la vigencia de los géneros en español. Temas como “Despacio Que Hay Prisa”, “Mujer” y “70%” ya son parte del repertorio latinoamericano.

