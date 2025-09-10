Exclusivo: Alejandro Sanz regresa a Colombia el 13 de febrero de 2026 en el Movistar Arena

En 6AM de Caracol Radio se hizo el anuncio oficial del regreso de Alejandro Sanz a Colombia, en el marco de la nueva gira que prepara por varios países y que llevará por nombre ‘¿Y ahora qué?’ El artista español estará el 13 de febrero en Bogotá, en el escenario del Movistar Arena, celebrando San Valentín como un regalo para todos los enamorados del país.

