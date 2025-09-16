Miguel Bosé regresa a Bogotá con su “Importante Tour”: un reencuentro con el alma

No todos los regresos son iguales. El de Miguel Bosé no es nostalgia: es presente.

Después de más de ocho años de ausencia, el icónico cantante español volvió a los escenarios en 2025 con su “Importante Tour”, una gira que marca su renacimiento artístico y personal.

Su regreso a Colombia fue apoteósico: el pasado 13 de septiembre inauguró el Festival Cordillera 2025 en Bogotá, donde miles de asistentes corearon clásicos como “Amante bandido”, “Morena mía”, “Nada particular” y “Si tú no vuelves”

Vestido de blanco y acompañado por un montaje visual impactante, Bosé ofreció un espectáculo cargado de emoción, memoria y fuerza. “Bienvenidos de vuelta a un reencuentro que ya se estaba tardando”, dijo al iniciar su show en el Parque Simón Bolívar, donde compartió cartel con leyendas como Carlos Vives y Rubén Blades.

Ahora, Bogotá se prepara para un nuevo capítulo de este reencuentro. El próximo 11 de marzo de 2026, el Movistar Arena será el escenario de una noche inolvidable, donde Bosé volverá a encontrarse con el público colombiano en un concierto que promete ser íntimo, poderoso y profundamente emotivo.

El “Importante Tour” ha recorrido México, España y varias ciudades de América Latina, consolidando el regreso de un artista que ha vendido más de 30 millones de discos y que, a sus 69 años, demuestra que su voz y su mensaje siguen más vigentes que nunca.

Este reencuentro no es solo un concierto: es una declaración de vida. Miguel Bosé ha superado problemas de salud que lo alejaron de los escenarios desde 2017, y hoy regresa con una energía renovada, dispuesto a celebrar la música, la resiliencia y el amor por su público.