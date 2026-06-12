Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores

La cantautora estadounidense Taylor Swift ha sido incluida en el Salón de la Fama de los Compositores.

La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Marriott Marquis de la ciudad de Nueva York el jueves por la noche.

Durante su discurso de aceptación de más de 20 minutos, la estrella del pop dijo: “Si miro hacia atrás a mis 23 años de carrera musical, los altibajos, las batallas de la industria, las pruebas y tribulaciones, las lágrimas y los vítores, la acumulación de dudas, las críticas sobre lo justo y lo injusto, la pérdida total de privacidad, las giras mundiales, las guerras de egos y los giros del destino, el caos mágico absoluto de este camino que elegí cuando era demasiado joven para recordar que alguna vez fue una elección: componer canciones fue lo más fácil que he hecho en mi vida”.

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Junto con Swift, la promoción de 2026 del Salón de la Fama de los Compositores la completan Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher “Tricky” Stewart, Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss, Terry Britten y Graham Lyle, y Walter Afanasieff.

Swift es la segunda persona más joven en ser incluida y la mujer más joven en ingresar, con 36 años.

Solo Stevie Wonder fue incluido a una edad más temprana, recibiendo el honor a los 32 años en 1983.

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Los compositores pueden ingresar al Salón de la Fama de los Compositores 20 años después del lanzamiento comercial de su primera canción.

Swift fue incluida en su primer intento con su sencillo debut, “Tim McGraw”, lanzado en 2006 cuando solo tenía 15 años.

El reconocimiento de Swift en el Salón de la Fama de los Compositores llega apenas una semana después de que lanzara una nueva canción, “I Knew It, I Knew You”, para la banda sonora de Toy Story 5.