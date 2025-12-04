Tendencias

Rosalía anuncia concierto en Bogotá en 2026: Fecha, boletería, precios y recomendaciones

La artista española regresa a Bogotá para estrenar en escenario su álbum más reciente titulado “LUX”

La cantautora, productora y visionaria ganadora del latín Grammy, ROSALÍA, anuncia su gira más extensa hasta la fecha: LUX TOUR 2026, un recorrido monumental por arenas del mundo que acompaña el lanzamiento de su aclamado álbum LUX, ya disponible en todas las plataformas digitales.

La gira se realizará durante todo el 2026 y comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, e incluirá paradas en Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, México, Puerto Rico y por supuesto Colombia.

¿Cuándo y dónde estará Rosalía en Colombia?

Rosalía volverá a encontrarse con el público colombiano en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 16 de julio.

Boletería:

Las entradas para disfrutar del regreso de la artista española estarán disponibles en preventa exclusiva a partir del 10 de diciembre a las 10:00 a.m. para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), así como para los usuarios de la billetera digital dale! La venta general comenzará el 11 de diciembre a las 10:00 am, y las boletas podrán adquirirse a través de Tuboleta.com.

Precios:

Los siguientes son los precios de la boletería para el concierto de Rosalía, incluyendo el costo del servicio

  • Tribuna Fan: $871.000Piso 2 (Sectores: 202 – 206 / 214 – 2018 Primeras filas): $636.000
  • Piso 2 (Sectores: 202 – 206 / 214 – 2018 Últimas filas): $589.000
  • Piso 2 (Sectores: 207 - 213): $553.000
  • Platea: $518.000
  • Piso 3 (Sectores 306 - 314): $329.000
  • Piso 3 (Sectores 302 -305 / 315 -318): $282.000

Precios de boletería para el concierto de Rosalía

Fechas del tour de Rosalía:

  • Mar 16 – Lyon, FR – LDLC Arena
  • Mar 18 – Paris, FR – Accor Arena
  • Mar 20 – Paris, FR – Accor Arena
  • Mar 22 – Zurich, CH – Hallenstadion
  • Mar 25 – Milan, IT – Unipol Forum
  • Mar 30 – Madrid, ES – Movistar Arena
  • Apr 01 – Madrid, ES – Movistar Arena
  • Apr 03 – Madrid, ES – Movistar Arena
  • Apr 04 – Madrid, ES – Movistar Arena
  • Apr 08 – Lisbon, PT – MEO Arena
  • Apr 09 – Lisbon, PT – MEO Arena
  • Apr 13 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
  • Apr 15 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
  • Apr 17 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
  • Apr 18 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
  • Apr 22 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome
  • Apr 27 – Antwerp, BE – AFAS Dome
  • Apr 29 – Cologne, DE – Lanxess Arena
  • May 01 – Berlin, DE – Uber Arena
  • May 05 – London, UK – The O2
  • Jun 04 – Miami, FL – Kaseya Center
  • Jun 08 – Orlando, FL – Kia Center
  • Jun 11 – Boston, MA – TD Garden
  • Jun 13 – Toronto, ON – Scotiabank Arena
  • Jun 16 – New York, NY – Madison Square Garden
  • Jun 20 – Chicago, IL – United Center
  • Jun 23 – Houston, TX – Toyota Center
  • Jun 27 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena
  • Jun 29 – Los Angeles, CA – Kia Forum
  • Jul 03 – San Diego, CA – Pechanga Arena
  • Jul 06 – Oakland, CA – Oakland Arena
  • Jul 16 – Bogotá, CO – Movistar Arena
  • Jul 24 – Santiago, CL – Movistar Arena
  • Jul 25 – Santiago, CL – Movistar Arena
  • Aug 01 – Buenos Aires, AR – Movistar Arena
  • Aug 02 – Buenos Aires, AR – Movistar Arena
  • Aug 10 – Rio de Janeiro, BR – Farmasi Arena
  • Aug 15 – Guadalajara, MX – Arena VFG
  • Aug 19 – Monterrey, MX – Arena Monterrey
  • Aug 24 – Mexico City, MX – Palacio de los Deportes
  • Aug 26 – Mexico City, MX – Palacio de los Deportes
  • Sep 03 – San Juan, PR – Coliseo de Puerto Rico

Nuevo álbum de Rosalía:

LUX ha marcado el debut comercial más fuerte en la carrera de ROSALÍA, rompiendo múltiples récords globales, incluido el #1 en el Global Top Albums Chart de Spotify y el debut más grande en la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

El álbum también obtuvo resultados históricos en España, cifras récord en Francia y Reino Unido, múltiples debuts en el #1 a través de Europa, su posición más alta en Estados Unidos, y un fuerte impulso en toda América Latina. LUX confirma el estatus de ROSALÍA como una de las artistas más influyentes e innovadoras del panorama musical actual.

