Rosalía anuncia concierto en Bogotá en 2026: Fecha, boletería, precios y recomendaciones

La cantautora, productora y visionaria ganadora del latín Grammy, ROSALÍA, anuncia su gira más extensa hasta la fecha: LUX TOUR 2026, un recorrido monumental por arenas del mundo que acompaña el lanzamiento de su aclamado álbum LUX, ya disponible en todas las plataformas digitales.

La gira se realizará durante todo el 2026 y comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, e incluirá paradas en Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, México, Puerto Rico y por supuesto Colombia.

¿Cuándo y dónde estará Rosalía en Colombia?

Rosalía volverá a encontrarse con el público colombiano en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 16 de julio.

Boletería:

Las entradas para disfrutar del regreso de la artista española estarán disponibles en preventa exclusiva a partir del 10 de diciembre a las 10:00 a.m. para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), así como para los usuarios de la billetera digital dale! La venta general comenzará el 11 de diciembre a las 10:00 am, y las boletas podrán adquirirse a través de Tuboleta.com.

Precios:

Los siguientes son los precios de la boletería para el concierto de Rosalía, incluyendo el costo del servicio

Tribuna Fan: $871.000Piso 2 (Sectores: 202 – 206 / 214 – 2018 Primeras filas): $636.000

Piso 2 (Sectores: 202 – 206 / 214 – 2018 Últimas filas): $589.000

Piso 2 (Sectores: 207 - 213): $553.000

Platea: $518.000

Piso 3 (Sectores 306 - 314): $329.000

Piso 3 (Sectores 302 -305 / 315 -318): $282.000

Precios de boletería para el concierto de Rosalía Ampliar

Fechas del tour de Rosalía:

Mar 16 – Lyon, FR – LDLC Arena

Mar 18 – Paris, FR – Accor Arena

Mar 20 – Paris, FR – Accor Arena

Mar 22 – Zurich, CH – Hallenstadion

Mar 25 – Milan, IT – Unipol Forum

Mar 30 – Madrid, ES – Movistar Arena

Apr 01 – Madrid, ES – Movistar Arena

Apr 03 – Madrid, ES – Movistar Arena

Apr 04 – Madrid, ES – Movistar Arena

Apr 08 – Lisbon, PT – MEO Arena

Apr 09 – Lisbon, PT – MEO Arena

Apr 13 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Apr 15 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Apr 17 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Apr 18 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Apr 22 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Apr 27 – Antwerp, BE – AFAS Dome

Apr 29 – Cologne, DE – Lanxess Arena

May 01 – Berlin, DE – Uber Arena

May 05 – London, UK – The O2

Jun 04 – Miami, FL – Kaseya Center

Jun 08 – Orlando, FL – Kia Center

Jun 11 – Boston, MA – TD Garden

Jun 13 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Jun 16 – New York, NY – Madison Square Garden

Jun 20 – Chicago, IL – United Center

Jun 23 – Houston, TX – Toyota Center

Jun 27 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Jun 29 – Los Angeles, CA – Kia Forum

Jul 03 – San Diego, CA – Pechanga Arena

Jul 06 – Oakland, CA – Oakland Arena

Jul 16 – Bogotá, CO – Movistar Arena

Jul 24 – Santiago, CL – Movistar Arena

Jul 25 – Santiago, CL – Movistar Arena

Aug 01 – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

Aug 02 – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

Aug 10 – Rio de Janeiro, BR – Farmasi Arena

Aug 15 – Guadalajara, MX – Arena VFG

Aug 19 – Monterrey, MX – Arena Monterrey

Aug 24 – Mexico City, MX – Palacio de los Deportes

Aug 26 – Mexico City, MX – Palacio de los Deportes

Sep 03 – San Juan, PR – Coliseo de Puerto Rico

Nuevo álbum de Rosalía:

LUX ha marcado el debut comercial más fuerte en la carrera de ROSALÍA, rompiendo múltiples récords globales, incluido el #1 en el Global Top Albums Chart de Spotify y el debut más grande en la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

El álbum también obtuvo resultados históricos en España, cifras récord en Francia y Reino Unido, múltiples debuts en el #1 a través de Europa, su posición más alta en Estados Unidos, y un fuerte impulso en toda América Latina. LUX confirma el estatus de ROSALÍA como una de las artistas más influyentes e innovadoras del panorama musical actual.