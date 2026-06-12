La cantautora y autora Carly Simon regresa con nuevo sencillo y álbum de estudio en casi 20 años

NEW YORK, NY - APRIL 19: Singer/songwriter Carly Simon attends the 2017 Tribeca Film Festival - "Clive Davis: The Soundtrack Of Our Lives" world premiere - opening night at Radio City Music Hall on April 19, 2017 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage) / Jim Spellman

La cantautora y autora estadounidense Carly Simon regresa con su nuevo sencillo y álbum, en casi 20 años.

“Howl” es el primer sencillo de su próximo trabajo discográfico, ‘Comes in Waves’, que saldrá a la venta el 20 de agosto.

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“‘Howl’ se sitúa en ese espacio entre la traición y el perdón, donde la ira debe expresarse antes de poder liberarse. Se trata de dejar salir la frustración para que no se acumule. La canción comienza con ira, pero avanza hacia el perdón y aborda cualquier situación en la que se haya roto la confianza”, declaró Simon.

Simon compuso y grabó “Howl” y el resto de ‘Comes in Waves’ en su estudio en Martha’s Vineyard, una isla de Massachusetts, en los Estados Unidos.

El disco incluye nueve canciones nuevas y originales y un par de temas que la artista escribió en su juventud y decidió retomar.

Simon es más conocida por su éxito de 1972, “You’re So Vain”, con los coros del vocalista y líder de los Rolling Stones, Mick Jagger.

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En 1977, Simon grabó “Nobody Does It Better” como tema principal de la película de James Bond, ‘La espía que me amó’ y se convirtió en un éxito mundial.

La canción le valió una nominación al Grammy y fue número 1 en la lista de éxitos de música contemporánea para adultos de 1977.