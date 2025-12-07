Salario mínimo por decreto, ¿en qué años se ha usado y que % ha subido? Histórico. Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

Con la llegada del fin de año el incremento del salario mínimo se convierte en el tema principal de discusión. Más aún cuando en los últimos tiempos se han hecho evidentes las diferencias entre las tres partes involucradas: Gobierno, empresarios y centrales obreras.

Sin embargo, pese a que pareciera que con el último Gobierno se han hecho insalvables las diferencias en cuanto la cifra del incremento, lo cierto es que han sido más las veces en las que no se ha llegado a un acuerdo.

Conozca a continuación cuáles han sido los años en los cuales el salario mínimo se ha definido por decreto, desde que se estableció la mesa de concertación tripartita.

¿Cuáles han sido los aumentos por decreto del salario mínimo?

Así las cosas, desde 1997 que se creó la mesa de concertación para darle voz a todos los sectores productivos, únicamente en 9 ocasiones se logró llegar a un acuerdo entre las partes.

Desde dicha fecha hasta la actualidad el salario mínimo se ha concertado en 10 oportunidades, mientras que en las otras 19 no hubo entendimiento.

Los años en los que no se ha llegado a un acuerdo y el incremento ha sido decretado son los siguientes, de acuerdo a una infografía elaborada por Bitákora:

2025: Valor mensual: $1.423.500 (9,50%)

2024: Valor mensual: $1.300.000 (12,07%)

2021: Valor mensual: $908.526 (3,50%)

2020: Valor mensual: $877.803 (6%)

2017: Valor mensual: $737.717 (7%)

2016: Valor mensual: $689.455 (7%)

2015: Valor mensual: $644.350 (4,60%)

2013: Valor mensual: $589.500 (4,02%)

2011: Valor mensual: $535.600 (3,64%)

2010: Valor mensual: $515.000 (4%)

2009: Valor mensual: $496.900 (7,67%)

2008: Valor mensual: $461.500 (6,41%)

2007: Valor mensual: $433.700 (6,30%)

2005: Valor mensual: $381.500 (6,56%)

2003: Valor mensual: $332.000 (7,44%)

2002: Valor mensual: $309.000 (8,04%)

2000: Valor mensual: $260.100 (10%)

1999: Valor mensual: $236.400 (16,01%)

1997: Valor mensual: $172.005 (21,02%)

¿Cuál es el presidente que más veces incrementó el salario mínimo por decreto?

Así las cosas, analizando la tabla de incrementos concertados del salario mínimo podemos determinar que el presidente que más veces se vio obligado a fijar el salario mínimo por decreto fue Álvaro Uribe Vélez.

Uribe, durante su mandato de 2002 a 2010 tuvo que decretar el salario mínimo en seis ocasiones (2003, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010).

Finalmente, vale la pena tener en cuenta, al momento de hacer un análisis detallado, que el porcentaje de incremento se debe contrastar con otros valores clave que definen el costo de vida de los ciudadanos, como la inflación, para así determinar los valores reales que representó dicho aumento.