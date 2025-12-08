Salario mínimo 2026: ¿Por qué el 9 de diciembre es clave en las negociaciones? Día del ‘destape’

El incremento del salario mínimo para 2026 entra esta semana en uno de sus momentos más decisivos. Para este martes 9 de diciembre, está prevista una de las fechas más cruciales del cronograma presentado por el Gobierno el pasado 21 de noviembre, cuando inició formalmente la Mesa de Concertación Laboral y Salarial.

Durante 15 días, empresarios, centrales obreras, el Banco de la República, el Dane y el Ministerio de Trabajo expondrán sus estudios, proyecciones y argumentos para acercar posiciones. Sin embargo, el consenso aún parece lejano.

Qué se definirá este 9 de diciembre: el día del ‘destape’ en la mesa de concertación

La jornada de este martes es conocida como el día del ‘destape’, pues será el momento en el que cada uno de los sectores involucrados presentará oficialmente su cifra de incremento salarial.

Con estas propuestas sobre la mesa, iniciará el debate y negociación por el aumento del salario mínimo, una situación que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no consideraba probable al inicio de las conversaciones, cuando esperaba una mayor alineación entre las posturas.

De acuerdo con el cronograma y la convocatoria del Ministerio de Trabajo, hacia el mediodía del martes todas las propuestas deberán quedar formalizadas. Se trata de uno de los puntos más polémicos del proceso, pues marca el comienzo de la negociación directa, donde se evidencian las principales diferencias entre empresarios y sindicatos.

Propuestas del salario mínimo: Sindicatos insisten en un aumento de dos dígitos

Las centrales obreras, respaldadas por el propio Ministerio de Trabajo, han insistido en que el incremento debe ser de al menos dos dígitos, argumentando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Para ellos, la inflación acumulada y el aumento del costo de vida justifican plenamente un ajuste ambicioso.

Inflación en Colombia 2025

Del lado empresarial, aunque la propuesta formal aún no se ha presentado, los gremios afirman que el incremento debe responder exclusivamente a las variables que integran la fórmula tradicional: inflación, inflación esperada y productividad. Con una inflación anual del 5,30 % hasta noviembre , según el Dane, y una productividad que no llega al 1 %, consideran difícil que el aumento supere el 7 %.

Así lo ha señalado especialmente Acopi, gremio que agrupa a pequeñas y medianas empresas, responsables de la mayor parte del empleo formal del país y, a la vez, las más sensibles a incrementos excesivos en los costos laborales.

Salario mínimo 2026: Qué ha dicho el gobierno

No obstante, el propio presidente Gustavo Petro ha intervenido en la discusión, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, llegó a plantear que el salario mínimo podría llegar a 1.800.000 pesos, lo que encendió alarmas entre los empresarios por los efectos que un alza tan elevada tendría en el empleo y la informalidad.

Calendario negociación Salario Mínimo 2026