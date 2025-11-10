¿Para qué alcanza el salario mínimo en Colombia? Esto dice la inteligencia artificial

¿El aumento del salario mínimo en 2025 debería ser de 1 o de 2 dígitos? Esto reveló la IA

Según la Organización Internacional del Trabajo, un salario mínimo se define como la remuneración mínima que un empleador tiene que pagar a sus empleados por el trabajo realizado en un periodo determinado de tiempo. Bajo esta definición, cerca del 90% de países que integran dicha organización, tienen establecido un salario mínimo.

Esta remuneración tiene como objetivo proteger a los trabajadores de pagos demasiado bajos, garantizando que se reciba un salario que le permita suplir sus con sus necesidades. De este modo, también se busca que sea una herramienta para superar la pobreza y reducir la desigualdad desde diferentes ámbitos, como por ejemplo, entre hombres y mujeres.

Salario mínimo en Colombia

Sin embargo, a pesar de que esta remuneración debería ser suficiente para todos los trabajadores, en Colombia, muchas personas aseguran que este pago no es suficiente para cubrir los gastos básicos de forma cómoda, pues a pesar de que uno de los objetivos es garantizar el cubrimiento de necesidades básicas, en ciertos casos, los costos de vivienda, alimentación, transporte, entre otros, abarcan la totalidad de este dinero, dejando a las personas sin ningún margen.

Según cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para 2025, cerca del 45% de los trabajadores del país, es decir, cerca de 10 millones de personas ganan menos de un salario mínimo, y el 38%, entre 1 y 2 salarios mínimos.

Por esta razón, se le preguntó a la inteligencia artificial para qué alcanza el salario mínimo de Colombia en 2025, que corresponde a $1′423.500 y con el auxilio de transporte a $1′623.500 pesos colombianos.

¿Para qué alcanza el mínimo según la IA?

En cuanto a las ciudades de Bogotá y Medellín, ChatGPT afirmó que el salario mínimo NO es suficiente para que una sola persona sobreviva. Primeramente, estableció que se debe pagar un arriendo que no supere el millón de pesos, por tanto, estableció las siguientes opciones:

Bogotá

Para Bogotá, aseguró que se debe buscar un arriendo en localidades como Bosa, Kennedy, Suba que cuesten un promedio de $800.000 a $900.000 pesos colombianos, o buscar alternativas con apartaestudios o habitaciones individuales que tengan un costo similar en otros sectores de la capital.

Además, estableció un presupuesto de:

$550.000 para alimentación

para alimentación $150.000 para transporte

para transporte $80.000 para servicios

para servicios $60.000 para productos de aseo y limpieza.

para productos de aseo y limpieza. $50.000 para planes de celular

para planes de celular $100.000 para ropa y gastos varios.

Según esto, realizando un presupuesto básico, una persona que solamente reciba un salario mínimo al mes, no podría cubrir todos los gastos sin una fuente de dinero adicional o alguna ayuda familiar, sin embargo, recortando algunos gastos, lograría cubrir todo, pero tendría un estilo de vida muy austero.

Medellín y resto del país

Mientras tanto, en el caso de Medellín, el presupuesto es prácticamente igual, siempre y cuando la vivienda sea en sectores como Bello, Robledo o Belén. Y en cuanto a otras ciudades o municipios del país, la inteligencia artificial estableció que los costos de vida son menores, principalmente en cuanto al costo de las viviendas, lo que puede permitir un estilo de vida más holgado y con más posibilidades.

Sin embargo, la IA hizo énfasis en que este salario mínimo alcanza para cubrir los gastos mínimos siempre y cuando se tomen medidas como vivienda compartida, alimentación casera y transporte público. Por lo que no hay un margen que permita ahorrar o destinar dinero para el ocio, emergencias o imprevistos.

