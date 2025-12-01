Así se compara el salario mínimo de Colombia con el de otros países de Latinoamérica en 2025

Colombia

Comparado con otros países de la región, Colombia queda en una posición intermedia-baja. Esto es lo que arroja un repaso de los salarios mínimos 2025 en Latinoamérica:

Salarios mínimos en Latinoamérica (2025) — aproximados en dólares

País Salario y su respectivo mínimo mensual (2025 aprox.)

Costa Rica US $ 725,6 Uruguay US $ 505 Chile US $ 504 Ecuador US $ 470 Guatemala US $ 466,5 México US $ 416,6 Bolivia US $ 362 aproximadamente Paraguay US $ 359,5 aproximadamente Panamá US $ 341 aproximadamente Honduras US $ 356–357 aproximadamente Colombia US $ 323–332 Perú US $ 301,7 aproximadamente Brasil US $ 244,7 aproximadamente El Salvador US $ 243–244 aproximadamente Argentina US $ 239 aproximadamente

Qué significa esta comparación

• En 2025, Colombia no está entre los países latinoamericanos con los salarios mínimos más altos: por lo menos 8 países tienen un salario mínimo mensual considerablemente superior (Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Bolivia y Paraguay, entre otros).

• Colombia supera en salario mínimo nominal a países como Brasil, Argentina, Perú y El Salvador en esta medición.

• Aunque en valores absolutos Colombia NO es de los más bajos, no está en el tope de la tabla, la diferencia con los países de “tope” es significativa: por ejemplo, el mínimo en Costa Rica es más del doble que en Colombia.

Lo que conviene tener en cuenta

Estas cifras usan conversión a dólares para facilitar la comparación, lo que ayuda a ver el poder adquisitivo relativo, aunque no refleja el costo de vida local (precios de vivienda, alimentos, transporte, etc.).

En muchos países, el salario mínimo no cubre una “canasta básica completa”, por lo que aunque la cifra nominal sea más alta, eso no garantiza una mayor calidad de vida.

Las políticas de subsidios, beneficios sociales, impuestos y protección laboral varían por país, lo que también influye en cuán “útil” es ese salario mínimo.