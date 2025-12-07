Operativos en Bello dejan 80 kilos de pólvora incautada, que iban a comercializar en Día de Velitas

Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello informó la incautación de cerca de 80 kilos de pólvora que estaban listos para ser comercializados durante la temporada decembrina. Los operativos fueron realizados por la Policía en el marco de la campaña “Bello enciende la alegría, sin pólvora”, que busca reducir el uso de artefactos pirotécnicos en el municipio.

El primer procedimiento se llevó a cabo en la vereda Tierradentro, donde los uniformados detuvieron a un conductor para una inspección. En la parte trasera del vehículo fueron halladas 276 cajas individuales de luces de bengala, tres tortas pirotécnicas, cuatro bengalas, 68 voladores y siete tacos.

Según las autoridades, el material tenía un peso aproximado de 60 kilos y un valor comercial de $4.920.000.

El segundo operativo ocurrió en el barrio Villas del Sol, donde un grupo de personas abandonó una bolsa al percatarse de la presencia policial. En su interior se encontraron 218 voladores y 122 papeletas de pólvora, elementos avaluados en $1.000.000.

“Gracias a los controles ubicamos estos elementos. Dentro del material incautado se encuentran voladores, tortas de pirotecnia, bengalas, entre otros, que iban a ser distribuidos en diferentes sectores de la ciudad”, señaló José Rolando Serrano Jaramillo, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.

La administración municipal reiteró su llamado a evitar el uso de pólvora y a denunciar su transporte, comercialización o manipulación para prevenir lesionados y emergencias en la temporada de fin de año.