Día de velitas, 7 de diciembre: ¿Cuál es la hora para encenderlas? oración de inmaculada concepción

Cada 7 de diciembre, Colombia se ilumina con miles de pequeñas luces que anuncian la llegada de la época de Navidad con el Día de Velitas .

Este día se ha convertido en una de las celebraciones más llamativas para los colombianos, no solo por la época decembrina , sino también por el profundo significado espiritual que hay detrás de esta celebración.

Esta tradición une a familias y vecinos en calles, patios y balcones, relacionada a la devoción por la Inmaculada Concepción, cuya festividad se celebra el 8 de diciembre.

¿Cuál es la hora recomendada para encender las velitas?

Aunque cada familia conserva sus propias costumbres, la mayoría coincide en encender las velas al anochecer, generalmente entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Este rango horario se relaciona con la idea de acompañar la oscuridad con un acto de fe y preparar el ambiente para la celebración mariana del día siguiente.

Día de velitas: significado de encenderlas

La costumbre de encender velas en esta fecha tiene su origen en 1854, cuando el papa Pío IX declaró oficialmente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Para expresar su adhesión al anuncio, los fieles en distintas partes del mundo encendieron velas como gesto de respeto y alegría. En Colombia, esta demostración simbólica se fortaleció con el tiempo hasta convertirse en una práctica anual profundamente arraigada.

Por esa razón, el 7 de diciembre es una noche de preparación espiritual para el 8 de diciembre, día en el que la Iglesia Católica dedica su celebración a la Virgen María bajo esa advocación.

Más allá de la tradición cultural, cada vela encendida suele tener un significado personal. Hay quienes aprovechan el momento para agradecer por lo vivido, otros piden por la salud, por la unión de sus seres queridos o por la prosperidad en los proyectos que están por comenzar.

Oración a la Inmaculada Concepción

Existe una oración para quienes desean acompañar este acto con la celebración una de las oraciones más conocidas a la Inmaculada Concepción es la siguiente:

Inmaculada Madre de Dios, Reina de los cielos, Madre de misericordia, abogada y refugio de los pecadores: he aquí que yo, iluminado y movido por las gracias que vuestra maternal benevolencia abundantemente me ha obtenido del Tesoro Divino, propongo poner mi corazón ahora y siempre en vuestras manos para que sea consagrado a Jesús.

A Vos, oh Virgen santísima, lo entrego, en presencia de los nueve coros de los ángeles y de todos los santos; Vos, en mi nombre, consagradlo a Jesús; y por la filial confianza que os tengo, estoy seguro de que haréis ahora y siempre que mi corazón sea enteramente de Jesús, imitando perfectamente a los santos, especialmente a San José, vuestro purísimo esposo. Amén.