Aumentan los lesionados por pólvora en el Valle: más de 20 casos durante la Noche de Velitas

Un total de 25 personas resultaron quemadas por pólvora en el Valle del Cauca durante la Noche de Velitas; 10 de ellas son menores de edad, según el reporte de las autoridades de salud.

Valle del Cauca (sin incluir Cali)

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE Valle) confirmó que 12 personas resultaron lesionadas entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, en cinco municipios del departamento.

La Secretaría Departamental de Salud alertó que los casos muestran una tendencia al alza frente a la temporada anterior y reiteró el llamado a evitar el uso de pólvora, especialmente cuando hay menores presentes.

Casos por municipio

Florida (3 casos)

Dos menores con quemaduras en mano y lesión ocular por tote y chispita mariposa.

Un adulto con lesiones en cabeza y cuello por volcán.

Buenaventura (4 casos)

Un menor quemado en miembro superior por volcán.

Tres adultos lesionados por volcán, cohete y petaca; uno sufrió amputación de dedos.

Tuluá (2 casos)

Dos menores con lesiones en mano por tote y tronante.

Buga (2 casos)

Un menor con lesión inguinal bilateral por tronante.

Un adulto quemado en la mano por cohete.

Jamundí (1 caso)

Un adulto lesionado en la mano por petaca.

Con estos reportes, el Valle acumula 21 lesionados en lo que va de la temporada: 14 adultos y 7 menores.

Distribución departamental total

Buga: 6

Buenaventura: 5

Florida: 3

Tuluá: 3

Jamundí: 2

Caicedonia: 1

Candelaria: 1

Cali

La Secretaría de Salud de Cali confirmó que durante la celebración de la Noche de Velitas 13 personas resultaron quemadas con pólvora, entre ellas 4 menores de 2, 6 y 13 años, uno de ellos con lesión ocular.

“Tres de los heridos sufrieron amputación de falanges, además de lesiones en rostro y en ojos”, señaló Carlos Pinzón, subsecretario de Salud Pública de Cali.

En la capital del Valle, ya van 21 víctimas por manipulación de pólvora en lo que va de la temporada decembrina.