“La Pólvora, un Ruido que Silencia” campaña de la autoridad ambiental en Quindío en día de velitas

La autoridad ambiental en el Quindío lidera la campaña ‘La Pólvora, un Ruido que Silencia’ en este día de velitas para evitar las afectaciones a la fauna silvestre.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ lanzó una campaña de sensibilización para invitar a la ciudadanía a celebrar las fiestas navideñas sin el uso de pólvora, con el fin de prevenir afectaciones y muertes en animales silvestres del departamento.

La estrategia busca fortalecer un mensaje de empatía y responsabilidad ambiental, resaltando que los estruendos, explosiones y compuestos químicos presentes en la pólvora causan altos niveles de estrés, desorientación y daños irreversibles en múltiples especies.

El director general (e) de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, recordó que, al igual que los animales de compañía sufren por el ruido de la pólvora, la fauna silvestre enfrenta consecuencias aún más graves, que en muchos casos derivan en la muerte. Además, enfatizó que cuando un ecosistema se desequilibra, tanto la fauna como la flora resultan impactadas.

Y agregó “lo que queremos hacer entender a nuestra población es que, si nuestros animales domésticos se ven supremamente afectados con ello, pues que tanto así la fauna silvestre se ve muy afectada por esta pólvora detonante y eso es lo que queremos hacer el llamado a que no celebremos de esta manera, que esto hace daño, que esto desequilibra nuestros ecosistemas.

Entonces, desde la Autoridad Ambiental continuamos trabajando fuertemente en estas campañas de educación ambiental que modifican hábitos en los en los habitantes del territorio y que con ello queremos pues de cierta manera desde un aspecto de la educación ambiental generar esa protección de nuestros recursos naturales.