Caldas reporta a la fecha 11 quemados por pólvora, 7 de ellos en las noches de las velitas
Manizales sigue siendo el municipio con más reportes
Manizales
Para Caldas en el primer corte a 8 de diciembre hay 7 casos nuevos lo que tuvo un incremento del 600 % para este día respecto al año pasado. Los municipios con reporte son: Marmato, La Dorada, Manizales, Chinchiná Según la Territorial de Salud hay dos personas hospitalizadas, dos menores afectados , dos casos por efecto del alcohol y cinco por manipulación directa
Lesiones más graves
Lesiones más graves: Amputación y fractura en dedos (La Dorada), quemadura de segundo grado (Manizales)
Descripción por municipio:
Marmato : 1 caso
- Hombre, 14 años
- Quemadura 1° grado en la mano, estaba en estado de embriaguez
- Cohete, manipulación directa
- Estado: Ambulatorio
La Dorada :2 casos
- Hombre, 10 años: Quemadura 1° grado en mano
- Hombre, 40 años: Amputación y fractura en dedos de la mano, en estado de embriaguez
- Artefacto: Totes
- Estado: Hospitalizados
Manizales :3 casos
- Hombre, 20 años: Quemadura 1° grado, manipulando tumba ranchos, en estado de embriaguez (Ambulatorio)
- Mujer, 27 años: Quemadura 1° grado en cuello y tórax, accidente mientras transitaba en moto, artefacto cohete (Hospitalizada)
- Hombre, 63 años: Quemadura 2° grado en mano, manipulando un taco en estado de embriaguez (Ambulatorio)
Chinchiná : 1 casos
- Mujer, 27 años: Quemadura 1° grado en cara, observadora, afectada por volador (Hospitalizada)
El Total de casos reportados desde 01 al 08 de diciembre de 2025 11 casos en el 2025. En comparación con el 2024 se habían presentado 6 casos, se tuvo un incremento del 83,3 %.Actualmente se tiene 6 personas hospitalizadas, no se han presentado fallecidos.