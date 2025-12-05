Medellín registra 21 lesionados por pólvora, la cifra más alta de los últimos 7 años a esta fecha

Medellín, Antioquia

El más reciente reporte de la Secretaría de Salud de Medellín, con corte al 5 de diciembre de 2025, encendió las alertas: 21 personas han resultado lesionadas por pólvora en la ciudad durante la temporada decembrina, un aumento significativo frente a los 13 casos registrados en la misma fecha del año pasado. La cifra también representa el número más alto desde 2019, cuando se reportaron ocho lesionados para esta misma fecha.

La manipulación de pólvora continúa siendo la principal causa de las emergencias: 11 de los lesionados (52 %) manipulaban artefactos pirotécnicos, mientras que nueve personas (43 %) resultaron heridas como observadoras. Un caso adicional corresponde a otras circunstancias no clasificadas.

Las comunas con más afectaciones son Buenos aires con 7 personas quemadas, seguido de Robledo con 5 y luego Manrique con 3 personas.

En cuanto al tipo de atención, el 52 % de los afectados requirió manejo hospitalario (11 personas), mientras que el 48 % recibió atención ambulatoria (10 personas).

Las quemaduras siguen siendo el tipo de lesión más frecuente y la principal causa de consulta. Del total de lesiones contabilizadas; 18 corresponden a quemaduras, la mayoría de segundo grado con 13 casos, seguidas por lesiones de primer y tercer grado con 3 casos cada una. El registro también incluye siete laceraciones, seis contusiones, dos daños auditivos, un daño ocular y una amputación.